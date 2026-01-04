Cortis開直播為成員Juhoon慶生 自爆接吻和戀愛經驗觸動fans神經 經理人急打電話中斷直播

去年8月才出道的「怪物新人」男團Cortis昨晚在收費粉絲平台開直播，慶祝隊友Juhoon昨日18歲生日，隊長Martin與成員James在直播中被fans問及戀愛及吻戲的話題，17歲的Martin和20歲的James提到「成年後可接吻」、「5人同時戀愛」等話題，James表示：「我們的經驗可是很豐富的。」因而觸動部分fans的神經，如今兩派fans仍在網絡上爭吵。

Cortis言論被認為是翻譯落差

由於Cortis談及敏題話題，在直播中段，經理人即緊急打電話以「接下來還有工作」為由，要求成員中斷直播，試圖挽救出事場面，但有fans認為成員的言論過於輕率，亦有fans認為應該尊重偶像的個人生活，並理解他們也是普通年輕人，並解釋成員所說的「有經驗」是指回答fans，並非是在戀愛方面有經驗，認為是翻譯有些落差。