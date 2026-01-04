Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨《俠醫》張曦雯入圍最佳女主角 公屋出身舉家移美從商 去年與富貴男友分手

影視圈
TVB頒獎典禮2025／最佳女主角／張曦雯丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。35歲張曦雯（Kelly）今年憑《俠醫》飾演「羅穎琛」一角，入圍TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女主角」十強，以及角逐「大灣區最喜愛TVB女主角」獎項，今次已是張曦雯第五度提名TVB視后。

TVB頒獎典禮2025丨張曦雯華姐冠軍變花旦

張曦雯童年在黃大仙下邨成長，父親任職技工，而母親與親友經營美容店，直至小學四年級，才舉家移民到美國芝加哥生活。張曦雯於伊利諾大學芝加哥分校企業管理系畢業，2010年回流香港，向模特兒界發展。張曦雯曾透露父母到美國後經營珠寶小生意，卻因擔心當地治安問題，近年已經退休。有指張曦雯早年於美國置業，購入小型物業予父母收租，並供胞弟讀醫科，弟弟亦不負所望，已成為一名醫生。

張曦雯2011年參選《芝加哥華商會親善小姐》奪冠及最上鏡小姐，翌年參加《國際中華小姐》獲頒冠軍，其後代表香港參加《世界小姐》。張曦雯入行初期曾安排在明珠台《港生活．港享受》、翡翠台《東張西望》時段內的《Pearl Tonight》環節做主持，直到2016年才拍劇。

TVB頒獎典禮2025丨張曦雯備受力捧多演出機會：

TVB頒獎典禮2025丨張曦雯曾封馬來西亞視后

張曦雯近年備受TVB力捧，2018年首度憑劇集《跳躍生命線》，提名「最佳女配角」最後五強，翌年在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「飛躍進步女藝員」獎項。張曦雯2019年突然停工赴美國洛杉磯進修演技，返港後演出《木棘証人》、《白色強人II》、《破毒強人》、《再見．枕邊人》、《廉政行動2024》等劇集，表現亮眼，並多度入圍爭視后。張曦雯去年在《萬千星輝頒獎典禮2024》上，憑《企業強人》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為近年上位的一線花旦。

TVB頒獎典禮2025丨張曦雯黃庭鋒青梅竹馬？

張曦雯與圈中人的關係友好，陳瀅、唐詩詠、朱韻韻等都是其圈中好姊妹。其中上位小生黃庭鋒更是張曦雯的幼稚園同學，2019年張曦雯作客節目《娛樂大家》時，大爆與舊同學黃庭鋒自畢業後失散多年，直至在《明珠生活》重遇。

TVB頒獎典禮2025丨張曦雯公屋出身住進豪宅：

TVB頒獎典禮2025丨張曦雯去年與外籍男友分手

張曦雯入行以來，從不避忌有一位拍拖多年的加拿大混血男友Mark Brunyez，男方曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。張曦雯與Mark Brunyez曾在寶馬山價值約3,000萬元的豪宅同居，近年屢傳婚訊。不過張曦雯於去年7月突然宣布與外籍男友結束8年情，並刪走合照，雙方更取消IG互相關注。張曦雯相隔多月才透露二人早在去年初分手。

不過張曦雯回復單身後，身邊不乏異性往來，曾被《東周刊》獨家爆有「大隻仔」陪行街。而張曦雯入行13年來，曾與多位富二代傳出過從甚密，當中有黃淑儀兒子徐肇平、著名練馬師告東尼兒子Sean、莊思明前男友Daniel、有「殼王」之稱的TVB前主席陳國強，以及胡杏兒老公李乘德。張曦雯對緋聞全數否認，曾稱「只當笑話看」，又豪言不用靠男人，指女藝人賺錢能力強。

TVB頒獎典禮2025丨張曦雯多緋聞富二代男友：

