Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高鈞賢投資7位數深圳賣咖啡 黃長興跟叻哥北上搵食︰收封利是仔

影視圈
更新時間：15:15 2026-01-04 HKT
發佈時間：15:15 2026-01-04 HKT

黃長興、高鈞賢（3日）出席仁濟慈善盆菜宴，高鈞賢透露選址深圳經營咖啡清吧，投資了七位數字，太太並沒有參與，「一向同太太工作上係分開去做。」

太太黃梓漫美妍堂停牌︰我唔清楚

提到太太黃梓漫創辦美妍堂10月登陸美國上市，惟上市不足一個月遭美國證交會勒令停牌，高鈞賢說：「呢啲股票嘢，我唔係咁清楚。佢好努力，做咗十年實業，係真實嘅《新聞女王²》張家妍（李施嬅 飾），係女強人。」

而黃長興則透露從事盆菜生意，屬中小型，笑說會趁機會向仁濟醫院主席提議︰「明年搞盤菜宴可以考慮幫襯我！」黃長興認市道麻麻，除了生意之外，任何工作也願意做，如早前跟陳百祥《精裝明星足球隊》北上踢波，惟否認傳聞中有叻哥帶挈狂吸金，笑稱出場費只是收封小利是。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
3小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
7小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
19小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
6小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
23小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
2026-01-03 13:47 HKT
居民鄺先生講述走火警經過，黃小姐帶同愛貓逃生。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨奪命火︱走火警居民：啲煙由防煙門衝出嚟 感激2青年助抬輪椅母落樓
突發
5小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
1小時前