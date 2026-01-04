高鈞賢投資7位數深圳賣咖啡 黃長興跟叻哥北上搵食︰收封利是仔

黃長興、高鈞賢（3日）出席仁濟慈善盆菜宴，高鈞賢透露選址深圳經營咖啡清吧，投資了七位數字，太太並沒有參與，「一向同太太工作上係分開去做。」

太太黃梓漫美妍堂停牌︰我唔清楚

提到太太黃梓漫創辦美妍堂10月登陸美國上市，惟上市不足一個月遭美國證交會勒令停牌，高鈞賢說：「呢啲股票嘢，我唔係咁清楚。佢好努力，做咗十年實業，係真實嘅《新聞女王²》張家妍（李施嬅 飾），係女強人。」

而黃長興則透露從事盆菜生意，屬中小型，笑說會趁機會向仁濟醫院主席提議︰「明年搞盤菜宴可以考慮幫襯我！」黃長興認市道麻麻，除了生意之外，任何工作也願意做，如早前跟陳百祥《精裝明星足球隊》北上踢波，惟否認傳聞中有叻哥帶挈狂吸金，笑稱出場費只是收封小利是。