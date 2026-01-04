萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月4日（星期日）晚上八時，於澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行，屆時翡翠台將會全程現場直播。而TVB頒獎禮2025紅地氈環節，則於同日下午五時半開始。大戰前夕，各大獎項十強之爭相當激烈，尤其是宣萱和佘詩曼視后之爭。

宣萱佘詩曼視后之爭隨時有變數

今屆《萬千星輝頒獎典禮》取消了馬來西亞最喜愛TVB男、女主角獎，只剩大灣區最喜愛TVB男、女主角獎，與及全城關注的「最佳男主角」、「最佳女主角」，令戰況變得激烈，尤其視后競爭最為矚目，兩大女主角《新聞女王2》的佘詩曼及《巨塔之后》的宣萱被譽為世紀之人爭，但宣萱因為一個決定，視后之爭隨時有變數。

逢tag必答的宣萱火速現身回覆

入行32年的宣萱過往曾經多次提名「最佳女主角」，不過宣萱甚少出席，即使在2017年曾經憑《不懂撒嬌的女人》「Mall姐」一角被提名最佳女主角，賽前宣萱的呼聲甚高，但宣萱仍然缺席，最終敗給同劇的唐詩詠。事隔多年，宣萱再憑《巨塔之后》角逐今屆台慶頒獎禮「視后」，網民認為她有力與佘詩曼爭獎，有網民在Threads在tag宣萱：「董醫生今天會不會出席在TVB的頒獎典禮呢？好想看到妳哦。」結果幾乎都會逢tag必答的宣萱火速現身回覆：「不會。」搞到有人留言：「個心即刻沉咗落嚟，唉，成個人冇晒心機，好 down！」

宣萱曾稱有可能因工作關係而缺席

自從宣萱憑《巨塔之后》入圍「視后」後，已經被外界視為與同為大熱的《新聞女王2》佘詩曼爭視后，不過宣萱曾說：「唔好咁講，其他人都好，我都有追《刑偵12》，覺得自己有機會參與就好。」宣萱亦坦言到時很大機會因為工作關係未必去到頒獎禮，不過對奬項隨緣，因自己享受了合作的時光，現在拍劇也不是為獎，不過自己曾攞過一次，也不介意再攞第二次。今次宣萱決定不出席，惹來不少聲音，有人說：「去不去，都是我心中唯一的最佳女主角。」、「對白乾脆利落（懸念都破壞啦。」、「多想看到她獲獎！」、「多想看到她獲獎。」、「你是我們心目中唯一的最佳女主角，好好休息。」、「夠直接啊，我喜歡，型！」、「好正，簡而精。」甚至有人說：「那今年的視后還是佘詩曼。」

