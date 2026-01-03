Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湯美李鍾斯愛女Victoria元旦陳屍酒店 家人打破沉默發聲明：請尊重我們的隱私

更新時間：21:45 2026-01-03 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-03 HKT

荷里活老牌影星湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）的愛女Victoria在元旦日被發現倒斃於酒店，終年34歲。而湯美本人亦終於打破沉默，他與家人於美國時間周五晚上發表聲明，聲明中寫道：「我們感謝大家所有的慰問、關心和祈禱，請尊重我們在這段艱難時期的隱私，謝謝。」聲明署名為「Victoria Kafka Jones的家人」。

疑似服用過量藥物

Victoria於周四凌晨被發現在三藩市Fairmont酒店14樓昏迷不醒，發現者初時以為她酒醉不醒，隨後酒店職員立即報警求助，現場人士經指導後曾為她做心肺復甦，然而醫護人員到場後終證實她死亡。據《TMZ》周五獲得的一段911報案電話錄音顯示，該事件的報案電話是「3號代碼，代表吸毒過量，顏色發生變化」，即指Victoria疑似有服用過量藥物的反應，「顏色變化」通常指的是紫紺，即血液中缺氧導致皮膚、嘴唇或指甲變色。報道指她過去亦曾有濫用藥物的黑歷史，不過暫時仍未確定其死因，三藩市警局指現場沒有發現吸毒用具、謀殺或任何指向自殺的跡象。目前尚未清楚她是否酒店住客，也不清楚她是如何到達14樓。

淡出幕前不斷惹官非

Victoria兒時及長大後都曾參演過湯美主演或執導的影片，處女作就是2002年的經典科幻片《黑超特警組2》。但近年已淡出幕前，不斷惹官非。去年4月，她在加州納帕縣（Napa）因妨礙警務人員執行公務、吸食毒品以及持有麻醉性管制藥物而被捕。6月，她又先後在聖他告魯茲縣（Santa Cruz）和納帕縣因家暴和虐待老人被捕，後來獲保釋，Victoria對加納帕縣兩宗案件中都不認罪。此外，她亦曾於2011年6月在德州因金額涉及50至500美元（約389.5至3,895港元）的店舖盜竊案被捕，但這些指控最終被撤銷。

