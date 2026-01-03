尋秦記丨宣萱成「凍齡女神」謙稱靠科技幫手 自爆開玩笑未激嬲過古天樂 朱鑑然認跟老闆演父子壓力大

宣萱在《尋秦記》飾演烏廷芳，相隔25年後再度出現大銀幕，除了一眾觀眾期待原班人馬演出，有網民更將宣萱在25年前後製作短片對比，令大家驚訝其容貌不變，形容她是食防腐劑的「凍齡女神」。不過宣萱謙稱只是現今科技幫手，令畫面修飾得靚，若然不修飾難以拍攝，因為現今的鏡頭太高清。她笑說：「我無特別嘢養生，又鍾意夜瞓，但朝早同臨瞓前會喺洗手間搞個半鐘，敷面膜、眼膜、刮面等，不過無得唔接受變年長，若然微調做一啲嘢可接受，都會盡力純天然。有時睇自己個樣喺鏡頭冧緊，會諗方法延緩老，例如一個月做一次facial就變成一星期一次。」

宣萱讚滕麗名變得最少

宣萱認為《尋秦記》女演員舊拍檔當中，滕麗名變得最少，但睇返以前劇集片段好友古天樂（古仔）表現好開心又放鬆，不過現在對方兼任總監製要兼顧好多不同層面事情，反而拍攝過程不像以前玩得開心。當笑指古仔是否唯一沒改變減少『窒』她，宣萱笑說：「係咪嚴重咗？差唔多啦！不過我仲見到以前嘅佢喺度，只係藏得入啲，因為佢喺現場要處理好多嘢唔會見到，我就會知囉！以前打喊露一隻手指插入個佢口度，之前拍通宵兩日又係咁樣打喊露，一隻手指插入去，側邊啲人嚇死。」雖然古仔出名是Mr. Cool，但宣萱自認懂得在適當時候開玩笑，未試過激嬲對方，對方處理嚴肅事情就不會打擾，就算古仔經常『窒』她，自己亦不會發嬲沒設底線。她說：「如果有啲嘢身邊人未夠膽講，我覺得佢需要知，尢其工作上一啲嘢，我唔會參與太多，都會好輕輕地講，佢知我講得就知有原因。」

《尋秦記》成為廖啟智遺作之一

朱鑑然在電影《尋秦記》飾演項少龍的兒子項羽，對於跟老闆古天樂扮演父子，他坦言有壓力，當知道演繹這個出名的角色後，跟自己說戲中的項羽是項少龍兒子只屬虛構，就會演得更自由。他笑說：「其實個角色係混血兒，係現代人同古代人結合，反而諗點樣跟爸爸溝通，壓力自己畀自己點去演繹角色，我諗得太凝重，慢慢放輕去演，然後就調整過。」談到可想電影《尋秦記》開拍續集，宣萱坦言要視乎票房成績，更認為一部戲不要拍到爛先收手。她說：「我記得 Julia Roberts（茱莉亞•羅勃茲 )講過《Pretty Woman》點解死都唔肯再拍，佢話點解要拍到觀眾覺得唔夠第一輯好睇。但覺得《尋秦記》好唔同，因為題材穿越，會有好多嘢可以玩，時裝嘢飛天遁地都可以加入，如果有機會再拉返多啲以前人物仲好。」提到廖啟智（智叔）在戲中延續劇集角色「烏博士」，但2021年因胃癌離世，電影《尋秦記》成為智叔遺作之一。宣萱說：「我覺得無辦法！每樣嘢有佢嘅緣或時間，點解部戲拖咁耐，係好事定壞事？都有佢原因，呢啲好隨緣，啲劇拍咗出唔出街，隨緣啦！我拍咗享受過程就得。」