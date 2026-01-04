 61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大

現年61歲、有「泰國通」之稱的胡慧冲，曾為TVB拍攝《沖遊泰國》大受歡迎，連拍多輯仍有不少支持者，而被封為旅遊達人，而他的自家網台亦甚多支持者。身型頗為「豐滿」的他近年屢次身體健康響警號，早前就曾因腰部劑劇痛而入院。想不到事隔不到2個月，胡慧冲竟然在元旦日身體出事再次入院，並拍下影片講述自己整晚狂嘔的狼狽慘況。

胡慧冲出事關醫院事？

胡慧冲於影片中表示，自己在除夕夜出事，竟然和一間酒店有關。於影片中穿上白恤衫，自稱依然感到不精神的他表示，自己是一個希望於節日過得有意義的人，故此希望在除夕夜，去訂泰國一間靚酒店的房間去看煙花，不過因為遲訂的關係，房價頗為昂貴，折合索價約1萬元港幣一晚，他「諗過度過」之後決定放棄，留待未來房價回落才入住。

胡慧冲一心慳錢惹禍？

一心慳錢的胡慧冲，卻因為這個想法而間接需要入院。胡慧冲表示：「當晚我冇去酒店住，咁就叫外賣啦，喺泰國有間賣港式食物嘅食店好正，我都幫襯過唔少次，我就叫咗兩個餐，有兩杯凍檸茶送，我就全部食晒」。

胡慧冲整晚狂嘔天光入院

大快朵頤的胡慧冲，當晚睇過煙花、正式踏入2026年後就上床睡覺，但卻感到胃部、胸口非常不適：「我瞓喺度覺得好辛苦，喉嚨都頂住，之後我就開始嘔，成晚嘔咗5次，之後仲開始肚瀉。我唔敢講啲食物有問題，可能係我撞邪」。去到天亮之前，自命忍得痛的胡慧冲，終於忍不住要入醫院，之後要開始插喉吊鹽水，幸好進行化驗過後可以出院。昨日胡慧冲再度拍片，指自己已好得八八九九，但前一天就連睡了12小時，非常疲累。

胡慧冲曾做「通波仔」手術

胡慧冲近年屢次傳出健康出現問題，他在2023年因血管阻塞問題，於泰國的私人醫院進行「通波仔」手術。而在2025年6月，又因為心臟不適入院檢查，幸好報告顯示並無大礙，僅為心臟輕微擴大。到11月就腰部劇痛，他更一度擔心自己會永久癱瘓。當時他就拍片，指他已深刻體會健康的重要性，並呼籲粉絲們要珍惜當下，想做的事就趁著健康的時候盡快去做，別留下遺憾。

