林奕匡爆兒子好動愛四周跌撞 見證Jay昔日不快看對方奪金感驕傲 努力寫歌欠容祖兒歌債拖足11年

林奕匡、Beanies、IdG Bubbles和力臻今日（3日）到工展會出席活動，林奕匡透露太太和兒子都有到來，是第一次帶兒子到他工作的地方，完成工作後會齊齊逛工展會，笑言難得一家人逛街，他指兒子已16個月大，雖然照顧孩子一定累，但現在已習慣，又說兒子非常好動，就算家中已做足安全防撞的措施，兒子總會找到方法跌跌撞撞，令他擔心又害怕。

林奕匡受得獎歌手感言啟發

他日前出席《叱咤》頒獎禮，坐足全晚，他直言歌手和音樂類型越來越多，但獎項數目無變，的確是令競爭大了，明白要上台攞獎變得更難，他說：「雖然上唔到台，但在台下都學到很多，聽到得獎歌手的感言也得到很多啟發，尤其見到死黨Jay（馮允謙）奪男金很開心，我之前見證過他有段時間很不開心，現在他得到了，為他感到驕傲。（視他為目標？）除了他也有很多前輩是我的目標。」又說今年會多出新歌，也會繼續寫歌給其他歌手，講到他欠了容祖兒一首歌長達11年，他表示正在努力中，希望有機會，有時越想寫就越寫不出來，唯有順其自然。