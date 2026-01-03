Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MC張天賦否認是前輩不敢給太多意見 陳康堤被質疑靠陳奕迅得獎 : 好難避免 湯令山教最重要相信自己

影視圈
更新時間：18:20 2026-01-03 HKT
發佈時間：18:20 2026-01-03 HKT

MC張天賦、陳康堤（CONSTANCE）、湯令山（ Gareth. T）將於5月16日於亞洲國際博覽館舉行《拉闊音樂會＜3少於三MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》，今日（3日）舉行記者會。MC笑言在音樂會上有跳舞環節更好睇，但認為「賦二代（粉絲名稱）」想他跳得肉酸多過好睇。Gareth. T則笑謂對跳舞有信心，亦想在音樂會上唱《K歌之王》。CONSTANCE表示也想唱《難得有情人》及《忘記他》，本身學過跳非洲舞，盡量到時表演跳舞，更笑謂可以叫爸爸陳奕迅畀貼士給Gareth. T唱《K歌之王》，也可提議爸爸來一起唱。

陳康堤認會因負評唔開心

MC雖然相比兩人年紀較大，但他笑言不會畀太多意見他們，反而覺得今次三人開騷要平均會較多元化。他說：「我自己都好想有合唱環節，因為好多時做騷一個人，如果有機會都想跟其他歌手合作，呢一面好少畀大家見到。」另外，提到陳康堤在《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎禮》奪得「叱咤樂壇生力軍金獎」，有網民質疑她靠爸爸陳奕迅名氣才得獎。問到她可覺被抹殺努力過。她說：「有呢啲報導好正常，好難避免，因為佢係我爸爸，都會繼續努力。（會否打擊信心？）有時睇到都會唔開心，但都會令自己更加做好表現，其實係一個幾好嘅鼓勵。」

Gareth. T讚黃百鳴唱得好

當笑問MC作為前輩可有建議如何面對負評，MC即笑言跟湯令山同期出道自己不是前輩，不過他建議要盡量不要面對，更認為每句說話未必有幫助，但情緒會受影響，可以調整過先睇。Gareth. T則謂有用就會睇無用不會睇，最重要相信自己，不要被別人質疑而不做自己喜歡的事情，而且要堅持。提到黃百鳴以獨特的咆哮式唱法重新演繹《用背脊唱情歌》，原唱的Gareth. T大讚唱得好，若有機會可跟對方一齊合唱此曲，又指將來會寫更多歌，但不一定寫傷心情歌，可以開心情歌或友情歌。談到他是否因試過失戀先有特別感覺寫歌？他表示不關事。至於陳康堤早前在社交網公布與日本混血模特兒男友和平分手，問到她是否已放下心情？陳康堤表示已放下，對方也有恭喜她得獎，現在會專注工作。

