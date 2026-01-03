Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四鏡大暴走丨Ian自爆小學玩過舞獅 Jer開心體驗不同文化 Stanley讚Tiger比以前開朗

影視圈
更新時間：15:45 2026-01-03 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-03 HKT

MIRROR「鷹小組」陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位主持的團綜《四鏡大暴走》，今晚（3日）播出最後一集，四子跟隨本地龍獅團陳國健師傅學習華人傳統表演藝術──舞獅。

Ian節奏感強負責打鼓

學過功夫的Tiger也很快上手，師傅未教已識控制獅頭，連陳師傅也大讚：「犀利喎！完全係有神韻呀！」而Ian則分享自己小學曾有半個學期的課外活動學過舞獅，他拿起獅頭後毫無預告地令獅頭大力眨眼，陳師傅和Jer也被其突如其來的舉動嚇了一跳，Stanley更笑稱：「佢簡直好似上身咁呀嗰下。」陳師傅感覺Ian音樂細胞和節奏感很強，所以把打鼓重任交給Ian負責。

Stanley誤踩獅尾跣倒

至於應陳師傅要求舉起獅頭發威的Jer則大指獅頭「好重」，相反手瓜起腱的Stanley不單止舞起獅尾上來活靈活現，就連舞獅頭亦被陳師傅讚「有料到」。不過說時遲，那時快，Stanley卻因為誤踩獅尾而跣倒地上，Ian見狀禁不住笑個不停，Stanley笑指跌倒主要是因為拍檔Tiger沒有幫他拿起獅尾。

對於今次節目，Tiger表示感恩跟Stanley去了兩個離島：「去過先知香港有好多有心人，佢哋想保留呢片地方嘅精神同意義。佢哋做啲活動出嚟，想更加多嘅人去關注，令到佢唔會失傳。」Stanley則覺得Tiger比以前開朗：「我以前感覺佢喺鏡頭前未必會分享咁多嘢，但係可能呢幾年成長咗，我覺得好似將佢另一面打開咗。」而Jer就開心能一次過體驗不同的文化，坦言：「其實香港嘅一啲文化，係有好多唔同人喺背後用咗好多心機和時間。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
4小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
6小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
影視圈
6小時前