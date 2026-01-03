四鏡大暴走丨Ian自爆小學玩過舞獅 Jer開心體驗不同文化 Stanley讚Tiger比以前開朗

MIRROR「鷹小組」陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位主持的團綜《四鏡大暴走》，今晚（3日）播出最後一集，四子跟隨本地龍獅團陳國健師傅學習華人傳統表演藝術──舞獅。

Ian節奏感強負責打鼓

學過功夫的Tiger也很快上手，師傅未教已識控制獅頭，連陳師傅也大讚：「犀利喎！完全係有神韻呀！」而Ian則分享自己小學曾有半個學期的課外活動學過舞獅，他拿起獅頭後毫無預告地令獅頭大力眨眼，陳師傅和Jer也被其突如其來的舉動嚇了一跳，Stanley更笑稱：「佢簡直好似上身咁呀嗰下。」陳師傅感覺Ian音樂細胞和節奏感很強，所以把打鼓重任交給Ian負責。

Stanley誤踩獅尾跣倒

至於應陳師傅要求舉起獅頭發威的Jer則大指獅頭「好重」，相反手瓜起腱的Stanley不單止舞起獅尾上來活靈活現，就連舞獅頭亦被陳師傅讚「有料到」。不過說時遲，那時快，Stanley卻因為誤踩獅尾而跣倒地上，Ian見狀禁不住笑個不停，Stanley笑指跌倒主要是因為拍檔Tiger沒有幫他拿起獅尾。

對於今次節目，Tiger表示感恩跟Stanley去了兩個離島：「去過先知香港有好多有心人，佢哋想保留呢片地方嘅精神同意義。佢哋做啲活動出嚟，想更加多嘅人去關注，令到佢唔會失傳。」Stanley則覺得Tiger比以前開朗：「我以前感覺佢喺鏡頭前未必會分享咁多嘢，但係可能呢幾年成長咗，我覺得好似將佢另一面打開咗。」而Jer就開心能一次過體驗不同的文化，坦言：「其實香港嘅一啲文化，係有好多唔同人喺背後用咗好多心機和時間。」