尋秦記丨古天樂昨因身體不適缺席部份路演活動 今日歸隊現身幽默報平安 : 返咗古代一轉 上映四日票房衝破3千萬

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的《尋秦記》自12月31日上映以來票房成績連環報捷。電影首日港澳開畫票房錄得 $11,299,366，一舉創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄；其後上映連續兩日，港澳單日票房均突破一千萬，累計票房迅速衝破二千萬，成為城中熱話。踏入上映第四日，《尋秦記》票房再下一城，累計票房正式衝破三千萬大關，走勢相當凌厲。截至1月3日中午12時，港澳累計票房已達 $31,019,886，成績亮眼。電影上映後討論度持續升溫，成功吸引不同世代觀眾入場支持，掀起一股集體回憶熱潮，穩佔近期香港電影市場焦點。主創團隊亦先後透過短片及宣傳活動向觀眾報喜致謝，感謝影迷多年來的支持與等待，並呼籲大家繼續入場支持《尋秦記》。

古仔笑今日輪到林峯返古代

另外，古天樂昨日因身體不適缺席部份佛山站路演活動，今日隨即在深圳站行程中歸隊現身，精神回復不少之餘更不忘發揮幽默本色，他向觀眾笑言：「尋日古代有啲事要處理，所以返咗去一轉，而家搞掂晒就返嚟喇。」更即場打趣補充：「今日就輪到林峯有事處理要返古代！」惹來全場笑聲，氣氛相當熱鬧。