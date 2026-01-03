鹿晗床照疑流出 關曉彤被爆戀上王安宇？ 網紅自稱戀上多位頂流 涉事男星急發聲

今日（3日）凌晨，一位名為「iamroosie」的女網民在微博連環爆料，聲稱自己與十多位一線及頂流男星有過感情糾葛，並附上了多張聊天記錄截圖、照片及影片，瞬間引起內地網民熱議。該博主談及的男星名單星光熠熠，包括鹿晗、范丞丞、蔡徐坤、林更新、檀健次、黃明昊、王安宇、張一山、屈楚蕭、周奇、李汶翰、秦霄賢等，牽連甚廣，內地網民集體「食花生」，稱之為「2026開年第一大瓜」。

鹿晗疑似有床照流出

「iamroosie」爆料中引來最大迴響的，是一張疑似她與鹿晗的床照，照片中女子側臉緊貼一位熟睡的男子，她配文寫道：「我最想要的就是你可以幸福，我也最愛最愛你。」儘管照片中的男子面容並不清晰，但有部分網民根據其側面輪廓和所穿的黑色衛衣，與鹿晗公開的照片進行比對，認為相似度約有七成，但更多人對照片的真實性存疑，認為有改圖的可能。鹿晗忽然有疑似床照流出，即引起網民討論他被瘋傳與關曉彤8年情斷，是否與男方出軌有關。

關曉彤疑似已有新歡

該博主的爆料內容極具故事性，她為每位被點名的男星都貼上了不同的「標籤」。她稱范丞丞是「青春時間唯一喜歡的一個男孩」，並表示兩人曾以朋友身份相處多年；她點名蔡徐坤，稱是李汶翰讓他刪除了自己的聯繫方式；她指責林更新，說是一位女性友人介紹他們認識，結果林更新卻與該友人「偷偷摸摸好上了」，並稱此事給自己造成了嚴重的身心抑鬱。在她的描述中，檀健次是對她最好的人，被她稱為「螺螄粉王子」；周奇則是對她最差的；屈楚蕭「最孤寒」；而張一山則會「每次都給她買一大堆零食回來」。除了這些情感糾葛的細節，她更稱王安宇現在正與關曉彤在一起，此話一出，讓本已因「床照」而備受關注的鹿晗與關曉彤的戀情狀況，變得更加撲朔迷離。

眾男星火速發聲明否認

面對這場突如其來的輿論風暴，被牽涉的男星工作室展現了極高的危機處理效率。在「iamroosie」發文後不到三小時，范丞丞工作室便在凌晨3點17分率先發布嚴正聲明，全盤否認指控，稱與該博主僅在多年前的聚會場合有過「點頭之交」，從未有過任何形式的單獨見面或私下來往，並譴責對方「偷拍侵犯隱私」並「惡意引導公眾」。

林更新諷刺爆料女網民

鹿晗工作室則於今日兩度發聲，措辭強硬，表示已依法完成證據固定，並委託律師啟動法律程序，將堅決追究侵權者責任，要求對方立即停止傳播不實信息。隨後，林更新、檀健次、黃明昊、王安宇等人的工作室也相繼發表聲明，口徑一致地闢謠，稱相關言論為「憑空捏造」、「嚴重侵害藝人名譽權」，並均表示已取證並將訴諸法律。林更新工作室的聲明更向爆料的女網民表示：「如iamroosie女士所說患有病症屬實，希望她早日康復」，被網民質疑林更新工作室諷刺「iamroosie」言論，可能並非出自正常精神狀態。

