關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」

影視圈
更新時間：21:45 2026-01-02 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-02 HKT

關嘉敏與黃家俊出席TVB節目《女神玩轉嘉年華》宣傳活動，提到兩人在遊戲中輸掉懲罰，黃家俊需公主抱關嘉敏行石春路，期間卻頻頻笑指對方「很重」，引來關嘉敏嬌嗔表示要「絕交」，問到關嘉敏可會為他減磅？她表示減磅與否與黃家俊無關，是為自己而減，黃家俊覺得最重要健康，減磅是很個人的事，或者自己練大隻些。關嘉敏近日在社交網分享黑白性感照，她表示相片是在去年影的，但放上社交網後又覺後悔，認為自己未夠fit，決定今年要影多一輯，但要先減10磅，以最fit身形示人，黃家俊則直言有看過那輯相片，讚她真人和相中一樣很fit。

 

李芷晴林焌堯龜速發展

而李芷晴與林焌堯、梁敏巧和劉啟進則分別以「龜速發展」和「七成熟」來形容彼此關係，李芷晴表示與林焌堯都是慢熱的人，故二人關係進展緩慢是龜速，剛剛才開始熟絡，林焌堯笑指或要2027年才有突破性發展。梁敏巧和劉啟進對現時關係保持神秘，叫大家比空間比他們，「慢慢來，我們都有自己的工作，現在大家相處舒服就得，如果李芷晴他們是五成熟，我們就有七成。」又透露與劉啟進稍後會一起拍廣告，很開心又可以在工作時見面，劉啟進笑謂想多些一起工作，就可以經常見面，問他們平時沒見面嗎？梁敏巧表示大家生活作息不同，各有各忙，他比較早睡覺，自己有時工作到凌晨，沒有太多時間可溝通，所以最好是藉工作時見面，李芷晴和林焌堯聞言亦趁機呼籲客戶找他們工作。

 


 

