孫燕姿演唱會2026香港｜事隔12年再來港開騷 3月登陸啟德主場館 門票2.11公開發售

「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」將於3月13及15日在香港全新地標「啟德主場館」舉行。這是孫燕姿巡演2026年的首場演出。2月4日至6日，建行（亞洲）信用卡獨家優先購票；2月9日起 Trip.com Group官方套票率先發售，2月11日上午11:00則全面公開發售。

孫燕姿演唱會如老友聚會

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出累計吸引超過50萬人次到場朝聖，歌迷盛讚「情感豐沛、誠意十足的神級現場」。孫燕姿上一次於香港舉辦個唱是2014年的《克卜勒世界巡迴演唱會》，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售，口碑仍被歌迷津津樂道。

孫燕姿相隔12年再次站上香港舞台，其中歌迷點歌環節，激烈競爭，為了爭取點名而比拼創意，有人舉牌，有人告白，還有人把人生故事全都搬出來；孫燕姿和歌迷之間的互動，讓演唱會儼如是相識25年的老友聚會。

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港

演出時間：2026.03.13 (五) / 03.15 (日) 19: 30

演出場地：KAI TAK STADIUM 啟德主場館

演出票價：HK$1880/ $1680/ $1380 / $980 /$680

售票平台：快達票 HKT

建行（亞洲）信用卡獨家優先購票：

首輪購票：2026年2月4日下午12時起至晚上8時

* 本輪只適用於建行 (亞洲) Visa Infinite 信用卡及建行 (亞洲) 銀聯鑽石 Prestige 信用卡

次輪購票：2026年2月5日下午12時起至2月6日晚上8時止