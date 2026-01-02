蘇慧倫第一次挑戰「手形舞」 蕭秉治擔心歌迷淋濕 白安再訪新竹跨年喪食抵強風

除夕夜當晚，蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安分別現身淡水、新竹、高雄的跨年晚會，迎接2026年。回顧過去一年，四人皆行程滿滿，以歌會友。「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫今年跨年火力全開，一晚連趕兩場舞台，獻唱多首回憶殺歌單。此外，蘇慧倫首次挑戰「手形舞」，讓她笑著直呼：「壓力山大！」舞蹈中還特別安排了「黃色月亮」、「北極星空」、「愛神射箭」等呈現，象徵祝福大家在新的一年裡桃花滿滿、發光發熱。

鼓鼓夾埋AcQUA源少年、陳漢典7人成團

鼓鼓（呂思緯）登上高雄跨年晚會舞台，驚喜攜手AcQUA源少年、陳漢典，合體組成7人的跨年限定大男團！除了帶來唱跳歌曲外，更驚喜加入才藝Solo表演，鼓鼓大打一番爵士鼓，為高雄帶來專屬限定的演出。而這次特別企劃，三組人不僅私下相約多次討論演出內容，又特地安排超大攝影棚綵排；而鼓鼓也邀請近期甜蜜新婚的陳漢典同台合唱《當我變成我們》，溫馨幸福的舞台氛圍。



蕭秉治2025跨年夜連趕桃園、新竹兩地舞台。在桃園演出時雖遇上滂沱大雨，蕭秉治依然面不改色的在延伸舞台的大雨下演唱，更不忘向台下觀眾叮嚀喊話：「下大雨大家辛苦了。」隨後趕場新竹跨年，他誠意準備截然不同的歌單與跨年戰服，演唱《我還是愛著你》時更親民走下舞台與觀眾近距離互動。

白安今年再度回到新竹與大家一同跨年，回想起2024年於新竹跨年時，白安不敵「風城」強烈風勢，差點被吹走的經典畫面，至今仍讓人記憶猶新；這次再度與新竹的風二度交手，白安笑說自己已經「吃胖了一點」，準備好再與新竹的歌迷們一起度過2025年的最後一天。除了替自己增重對抗風勢外，白安也貼心準備草莓巧克力送給台下觀眾，笑稱要和大家一起變重、不被風吹走。