叱咤2025｜COLLAR事隔20年首奪金接棒Twins 許軼贏「生銅」 芯駖暗示激演賀歲片《夜王》

女子組合COLLAR在《2025年度叱咤樂壇頒獎典禮》中奪得「組合金獎」，而成員之一許軼（Day）個人奪得「生力軍女歌手銅獎」。受訪時COLLAR興奮表示，對上一隊女子組奪得這頒獎禮的組合金獎，經已是20年前的Twins。至於如何慶祝？隊長Gao表示，本打算聖誕、新年聚餐，惟大家工作繁忙，1月中又舉行COLLAR四周年見面會，「幸好全隊近日成功度期，決定約去燒烤慶祝。」

我只想身體健康

除夕夜剛完成《全民造星》家族澳門騷，元旦緊接參加頒獎禮，COLLAR大呼：「不夠時間休息！」Ivy透露睡眠不足下狀態欠佳，出席頒獎禮前沒有吃東西，故表演時有點暈眩、腳軟，且有半隊人都病了︰Marf、Gao都聲沙，她們希望今年身體健康。芯駖、Marf和Winka形容十分享受演出過程，心情亢奮蓋過疲勞感，芯駖稱做完澳門騷，急不及待翻睇演出片段，看到粉絲們讚這次表演有驚喜，「令我好期待再做《全民造星》家族演唱會。」

問到一班師兄MIRRIOR缺席叱咤頒獎禮，可有不一樣的感覺？芯駖稱分別不大，皆因有大批姜濤粉絲「姜糖」在現場支持。Marf形容《全民造星》家族演唱會，令同門藝人增進感情，來到叱咤頒獎禮後台也有與公司藝人影大合照留念，她希望每年開除夕倒數騷共聚。

COLLAR工作多多，問到可有遭到男友投訴？Marf、Gao笑指男友習慣了，形容自己是獨立女性，反而家裡的愛貓、愛犬醋意比較大，Gao指愛犬對她越來越嗲；Marf說：「我的貓貓投訴！每次入屋便聽到貓尖叫投訴！今年其中一個目標是多抽時間陪家人、朋友和寵物。」

許軼去年密密有歌出

此外，芯駖有份參與賀歲片《夜王》即將推出，她形容︰「能夠同黃子華這位大師合作，心情既緊張又開心，會配合宣傳。」這是一套情感豐富喜劇，班底強，我在拍攝時對夜總會行業增加了了解。」續說︰「外界以為這題材就有大膽演出？我會形容著件衫就好似無著衫一樣！因為件衫是肉色又很貼身，大家都讚我角色造型靚，給予我信心。」另外，問Day奪得銅獎是否滿意？她指去年跟不同音樂人、商戶合作，推出了四首單曲，「非常難得，又有團歌又攞獎經已好開心啦！為2026年帶來好兆頭。」