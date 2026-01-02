叱咤2025｜姜濤再冧莊車廂看直播 感激姜糖︰一切盡在心中

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨日（1月1日）元旦日假亞博舉行，MIRROR因工作關係早已預告未能出席，獎項由所屬公司高層代領，不過，現場依然極多姜糖（粉絲暱稱），聲勢極度浩大。姜濤第4度奪得「我最喜愛的男歌手」，同時憑《On a Sunny Day》連續6年冧莊「我最喜愛的歌曲」，而MIRROR亦奪得「我最喜愛的組合」。

雖然姜濤未有到場，原來他亦有看叱咤直播，他在社交網分享完騷後，在回港途中於車廂中觀看宣布自己得獎的片段，見他一邊看一邊微笑，又舉起拇指兼不停做口型說：「多謝」、「Thank you」，並寫下感受表示：「感謝商台，感謝所有的姜糖們~真的不知道該說甚麼，一切盡在心中。」同時，姜濤亦多謝負責《On a Sunny Day》填詞的陳詠謙，表示：「聽到這首歌，第一時間就知道一定要是你幫我寫，繼『蒙着嘴』之後另一首令大家都可以開心的歌曲。」

還有作曲的James Wu、監製Edward Chan，「James的好旋律，大家都會聽得到，一位很有天份的年輕人，繼續加油，錄音時你對每一個細節的拿捏都讓我差點崩潰，YOU DESERVE IT」、「Edward Chan你不單止是我監製，亦是我演藝生涯中好重要的人生導師（每次睇你咁正經都好正 ，好鍾意你今晚嘅西裝）」。