叱咤2025｜陳康堤生力軍金獎成就超越家中前輩歌手 不會向爸爸陳奕迅炫耀

MC張天賦和陳康堤（Constance）所屬的華納唱片在《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中共奪8獎成大贏家，張天賦奪3獎包括至尊唱片大獎、男歌手銀獎和叱咤十大第十位，陳康堤則奪生力軍女歌手金獎。

陳康堤不會刻意向爸爸陳奕迅炫耀

陳康堤這晚勇奪生力軍女歌手金獎，問她是否沒有失禮爸爸陳奕迅？她笑言沒有這樣想，指家中的前輩歌手在同一頒獎禮中只獲生力軍男歌手銀獎，自己得金獎比他犀利，但不會刻意向他炫耀。

張天賦下一個目標是男歌手金獎

張天賦很開心能成為華納一員，在音樂上做出了成績，透露在籌備《Sweet & Sour》這張專輯時已向公司講過想攞唱片獎，現在可說是願望成真，但不是他想攞就會有，都是天時地利人和的配合，問到下一個目標是否男歌手金獎？他笑說：「都想呀，或者向唱作人進發，我都為Jay（馮允謙）感到開心，我不會因攞不到男歌手金獎而不開心，我已經有至尊唱片大獎。（會不會想成為大滿貫歌手？）我諗比較難，要繼續努力，慢慢來，我都有同公司討論過，原來至尊大碟這個獎很難攞，公司之前都是得方大同和衛蘭攞過，之後就到我，即刻覺得個人囂咗。」張天賦早前腸胃炎不適而消瘦，笑言這晚覺得自己的下巴都sharp醒不少，但仍要繼續努力減磅，稱經理人覺得他未達標，直言去年承諾減磅但不成功，今年再定下目標，稱現時73公斤，望減至65公斤。

陳康堤比爸爸陳奕迅出道威水

問到陳康堤是否都有減磅壓力？她笑指同事有時都會說她有啲肉，但無逼她減肥，自己也想減多1、2公斤，但跟媽媽徐濠縈運動則太辛苦，「她是肯雅徐，之前有跟過她跑步，但真的很辛苦，只看到她背影，她來回跑完我都未跑完。」陳康堤這晚勇奪生力軍女歌手金獎，問她是否沒有失禮爸爸陳奕迅？她笑言沒有這樣想，指家中的前輩歌手在同一頒獎禮中只獲生力軍男歌手銀獎，自己得金獎比他犀利，但不會刻意向他炫耀，只要帶回家讓他看就可以，又說爸爸有叫她好好享受舞台，專注唱歌，「我有問他啲袋要放係邊，但他話不知道，他太多年無來了，難給予意見我，媽媽今晚就幫我整造型。」陳康堤在新一年亦會專注在音樂上，如有機會都想試試拍戲，但又自認戲屎，對演戲無信心，張天賦指康堤得獎時正身在後台，隔住個螢幕都感受到自己當年得新人金獎的開心，「為她感到開心，加油。新人金一定要攞，爭取到一定要爭取。」

