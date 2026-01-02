Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025｜林家謙失歌曲獎︰早已在心中 學魏浚笙追女仔 去年嚴重失眠要唞唞

影視圈
更新時間：13:45 2026-01-02 HKT
發佈時間：13:45 2026-01-02 HKT

林家謙贏《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「作曲人大獎」和「唱作人金獎」，他表示︰「攞唱作人獎、歌曲獎各有各開心，今次沒有歌曲獎不會感失落。」並稱心中已有「我最喜歡的歌曲」，就是去年翻唱薰妮的《每當變幻時》。

唔記得單身咗幾耐

林家謙近來兩個樂壇頒獎禮都有好成績，問到點慶祝？他笑言向來少慶祝，也沒想過放假去旅行，「就算放假只是想留在家，食嘢、瞓覺，攤喺度經已是好開心，好好玩的事。之前開演唱會，失眠失得好緊要，一有表演就會緊張。」對於好友魏浚笙（Jeffrey）得到「叱咤十大」第三位，他大讚對方叻仔，又說早前去了欣賞其主演的電影《殺手#4》，看完後都有傳短訊讚他叻仔，「第一次做男主角，演出令人留下深刻印象，又打得又靚仔，最勁是chok足全程咁靚仔！」

另外，魏浚笙在台上放閃，林家謙笑說沒有羨慕，「我倆是兩種人，我低調，即使拍拖、結婚未必公開。」可會秘婚？他笑說：「便秘啫！我現在無想過結婚，這太遙遠了。我在作曲方面成功，識女仔方面不成功，要向Jeffrey學習。（你喜歡甚麼類型的女仔？）似Jeffrey的女仔。（有無異性追你？）無，可能我感覺不到，現在無拍拖，都忘記了單身幾多年。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
14小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
18小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
4小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
20小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
15小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
1小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
23小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
17小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT