叱咤2025｜林家謙失歌曲獎︰早已在心中 學魏浚笙追女仔 去年嚴重失眠要唞唞

林家謙贏《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「作曲人大獎」和「唱作人金獎」，他表示︰「攞唱作人獎、歌曲獎各有各開心，今次沒有歌曲獎不會感失落。」並稱心中已有「我最喜歡的歌曲」，就是去年翻唱薰妮的《每當變幻時》。

唔記得單身咗幾耐

林家謙近來兩個樂壇頒獎禮都有好成績，問到點慶祝？他笑言向來少慶祝，也沒想過放假去旅行，「就算放假只是想留在家，食嘢、瞓覺，攤喺度經已是好開心，好好玩的事。之前開演唱會，失眠失得好緊要，一有表演就會緊張。」對於好友魏浚笙（Jeffrey）得到「叱咤十大」第三位，他大讚對方叻仔，又說早前去了欣賞其主演的電影《殺手#4》，看完後都有傳短訊讚他叻仔，「第一次做男主角，演出令人留下深刻印象，又打得又靚仔，最勁是chok足全程咁靚仔！」

另外，魏浚笙在台上放閃，林家謙笑說沒有羨慕，「我倆是兩種人，我低調，即使拍拖、結婚未必公開。」可會秘婚？他笑說：「便秘啫！我現在無想過結婚，這太遙遠了。我在作曲方面成功，識女仔方面不成功，要向Jeffrey學習。（你喜歡甚麼類型的女仔？）似Jeffrey的女仔。（有無異性追你？）無，可能我感覺不到，現在無拍拖，都忘記了單身幾多年。」