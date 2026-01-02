叱咤2025丨鄧麗欣自爆上台前「毛管戙」 曾拒絕拉票男友一舉動決向努力籌備呢件事

鄧麗欣（Stephy）昨晚（1日）在《2025年度叱咤樂壇頒獎典禮》上首次奪得「我最喜愛的女歌手」大獎，這次是她事隔23年後再奪得此頒獎禮獎項。受訪時鄧麗欣激動表示，23年前是與Cookies一齊拿下新人銅獎，所以只是九分之一，由於她是隊長，所以獎座仍放在自己家中。

鄧麗欣感慨事隔23年後終於有第二個獎

鄧麗欣感慨表示事隔23年後終於有第二個獎，事前想也沒有想過會得到這個「我最喜愛的女歌手獎」，起初朋友說要投票給她，她也禮貌地推卻，叫他們不用投票，順其自然吧，但由15強、8強一路進入5強，都覺得很不可思議。

鄧麗欣台上說話時也感到毛管戙

鄧麗欣台上說話時也感到毛管戙，這23年究竟發生了甚麽事，她坦言：「真的有很多回憶，也給自己上到台的目標是不可以哭，想唱好首歌，因不想浪費台上的時間，不想影響妝容，我現在仍很亢奮，可能回家放低就會爆喊，因為上叱咤這個台唱歌壓力相當大，自己經歷過高低，加上儲了廿多年經驗，才夠信心上台，若在以前讓我上這舞台唱歌，可能也不敢上。」鄧麗欣感到自己一直沒有放棄，一路堅持做沒有停下來是最重要。問到下一個目標是否向「女歌手金獎」進發？鄧麗欣表示沒有諗過，拿到這個獎之前也覺得自己與這件事無關，但當見到粉絲幫她拉票，她又想拿到這個獎，因為不想見到他們失望。此刻她忍不住眼濕濕，但仍強忍淚水差點哭了出來。

鄧麗欣稱男友留在家中舒適地支持她

鄧麗欣稱男友因為沒有門票，所以留在家中舒適地支持她，事前男友也堅持投票給她，而且不止一票，雖然登入投票網頁十分困難，但男友每次也堅持要花時間去投票。問到是否會努力在音樂上發展？鄧麗欣笑言：「不可以拿了獎便走，所以正籌備製作新歌，（可會找Cookies成員合作？）可以合作的只有吳雨霏，但要合作也相當困難，因對方要照顧小朋友，不要說合作，單是約食飯也十分艱難。」

