叱咤2025｜Gin Lee衛冕金獎 馮允謙終搣次名魔咒 首贏金高呼愛林博士 透露家中有事欲結婚沖喜

Gin Lee（李幸倪）繼去年突破自我，首次奪得「女歌手金獎」之後，今年蟬聯「女歌手金獎」，創下佳績，而今年終於首奪「男歌手金獎」的馮允謙（Jay）透露，於頒獎台走下來時，即時爆喊。兩人一起受訪時，「過來人」Gin形容十分明白Jay的感受，並對他說：「馮先生你搞喊我呀！我等你奪金等了好多年，終於等到了，替你開心，十分感動。」

功勞獻身邊人

Jay形容其歌唱事業有起有落，「我行得未必像其他人一樣，那麼順利。」憶述，在與現時唱片公司簽約前兩年，本打算放棄唱歌轉行，「所以好多謝唱片公司在我30歲時，願意簽下我這位肥嘟嘟又爆牙的男士唱歌。當年第一次開會，相信大家對他也有點質疑。」續坦言：「我知道好難做，上了年紀，30歲……在圈中唱歌多年，才發覺要有運氣，夾到合適的人、公司，時機配合到才可以成功。這個獎……不是屬於我一個，剛才一落台便哭！我在回想那麽多人一路幫我，其實好辛苦，真的尤其感激3位媽媽（經理人）改變了我的人生。」問到是否加簽合約作為報答？Jay笑指︰「未知公司是否想簽我，始終這個年紀（37歲）……不會忘記公司對我的好！」甚至說：「I love林博士（林建岳）。追求夢想，堅持下去是褂！困難的一件事，永遠都會感恩。」

問這次可覺得終打破「銀獎」宿命？Jay明言：「其實我經已習慣了，不只是頒獎禮，參加歌唱比賽我都只得銀獎，從未拿過金獎。這個（金）獎是好多人為我付出的努力，還有得到許多朋友鼓勵，他們期望有天我可以得到金奬，今晚夢想成真！多謝大家。（像Gin一樣想做『萬年金』？）她太厲害了，我不夠膽這樣說，我會努力的。」

Gin、Jay圍爐感孤單

另外，Gin表示理解Jay一直等待金獎的心情，「深切明白，而且好有感覺。」皆因去年與他創作歌曲時，談了許久，當時到談到當歌手十分困難，要懂十八般武藝，要看天時、地利，且要遇上合適團隊，追夢路上感孤單；Gin曾質疑自己多次，「是否自己不行呢？」續稱：「我拿過四次銀獎，好明白這感覺，銀獎都開心！自己總想再進步，（成為『阿金』要繼續奪金獎，太大壓力？）阿金這個名好好呀，我覺得好吉利，暫時未覺得是壓力，會覺得是推動力。」

計劃結婚沖喜

問Jay奪得「男歌手金獎」後有打算結婚？他表示有這想法，透露︰「近年自己以及另一半家中也有事發生，不說太多了，結婚一事遲一些再算。」他隨即「補鑊」感謝女友，皆因當時在台上打算多謝女友時，大會起歌；同時表示在他打算放棄時，女友總是鼓勵他，「她沒有遺棄我，一直鼓勵我去追夢，我好幸運遇上她，（她有看你獲獎一刻嗎？）她應該有看直播，好關心我，事前我跟她說，我十分緊張，她祝我好運，對我有信心。做完這個訪問，我回到家便與她視像，跟她說，你看我拿到甚麼！」

紅館個唱冇預嘉賓

問Gin是否也像Jay一樣，拿獎座回家與男友分享喜悅？她決絕地說：「沒有這環節！沒有安排這節目，我明天要繼續開工，要努力工作，（會慶祝嗎？）隨後要做《全民造星VI》嘞，不可以停，之後又要閉關（準備2月紅館個唱）。」可會邀請Jay擔任演唱會嘉賓，在舞台上出現「雙金」畫面？Gin表示演唱會暫定無嘉賓演出，Jay透露︰「Gin演唱會期間我不在香港。有邀請她來看我的演唱會，可惜她要為的演唱會排練。」繼之前合作一曲《新牌仔》，早前兩人再次拍檔創作，問到可有想過以「雙金」為名推出合唱歌？Gin笑言：「諗諗先！」