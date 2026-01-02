袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫

人稱「七哥」的著名武術指導、導演及演員袁祥仁離世，享年68歲。今日（２日）多個社交平台公布袁祥仁的死訊，表示在元旦日袁祥仁因病於伊利沙伯醫院離世，其妻子已沉痛證實噩耗。

袁祥仁喪禮將於2.1在世界殯儀館進行

袁祥仁的喪禮將在於2月1日於世界殯儀館明德堂設靈，袁祥仁出生於武術世家，父親為香港元祖級武術指導及演員袁小田，哥哥則是被封「天下第一武指」的袁和平。袁祥仁自幼便與兄弟跟着父親一起習武，為「袁家班」核心成員之一。

袁祥仁銀幕上塑造無數經典小角色

袁祥仁生前在銀幕上塑造了無數經典小角色，在幕後則為上百部電影設計了驚心動魄的動作場面，袁祥仁最令人印象深刻的角色，首選於在周星馳電影《功夫》中飾演那位拿著《如來神掌》秘笈、騙走小星爺積蓄的神秘乞丐。他在片中一句：「我睇你骨骼驚奇，係萬中無一嘅練武奇才。」袁祥仁亦曾在電影《武狀元蘇乞兒》中飾演丐幫長老洪日新，在「蘇燦」周星馳萬念俱灰下，向他傳授睡夢羅漢拳奪得丐幫幫主之位，並靠大還丹恢復武功。袁祥仁的詼諧幽默演出，令人留下深刻印象。

袁祥仁曾四度獲得金像獎最佳動作指導提名

袁祥仁在幕後的成就更為輝煌，他曾執導《鬼馬天師》、《猛鬼霸王花》等，還曾為逾百部影視作品擔任武術指導工作，包括《黃飛鴻》、《太極張三豐》、《精武英雄》等，到了90年代，曾隨哥哥袁和平赴荷里活齊為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列任動作設計，個人亦曾為2000年版《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）、2003年《夜魔俠》（Daredevil）擔任動作指導。袁祥仁曾四度獲得香港電影金像獎最佳動作指導提名，並在1992年憑藉《黃飛鴻》成功奪獎，他也以《太極張三豐》入圍金馬獎。 不過袁祥仁近年甚少露面的袁祥仁，間中只出席圈中人的飯敍，曾在2023年被拍下坐在輪椅上等待上機飛往北京的相片，幸好精神尚算不俗。