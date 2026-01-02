Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周深香港演唱會｜啟德騷前留酒店閉關 一度擔心唱大場無人有反應 首次聽到幾萬人喊其名字︰像要飛上天

影視圈
更新時間：11:45 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-02 HKT

內地歌手周深於香港啟德體育園主場館舉行跨年及元旦演唱會，成為該場館開幕以來首個跨年演唱會。昨日（1日）元旦尾場演出。周深以粉紅古裝元素服飾出場，唱出《浮游》揭開序幕，當他唱完《光亮》後，以普通話跟在場觀眾打招呼，歡迎眾人，「來到香港第二場演唱會。」並說：「2026年演唱會，祝大家新年快樂！」之後周深轉頻道以廣東話笑稱：「大家好，我係周深，歡迎大家嚟我嘅演唱會。我係第一位歌手喺啟德開跨年演唱會，多謝在座每一位朋友，你哋令我去到好多以前未去過嘅地方，多謝每一個朋友，好開心同大家見面。」再以普通話領觀眾祝福彼此，齊聲說：「新年快樂！」

表情多多+「我愛你哋」𠱁歌迷

愛錫歌迷的周深，當他唱《若夢》時，特別改歌詞在最後一句由「唯願你能得到拯救」改成「因為你哋我才得到拯救。」，又不時說「我愛你哋」，𠱁得歌迷好開心。期間，原本身穿太空Look的周深，在台上由工作人員為他轉造型變成王子Look，隨唱獻唱《蜃樓》。最搞笑他手持香港特式食品「菠蘿包」造型公仔，又在鏡頭前騷「雞蛋仔」，勁讚香港好多美食。

唱功了得的周深，除了不時「飆高音」顯歌藝之外，亦不忘晒廣東話，他表示從小聽好多粵語歌，同時唱出多首廣東歌，包括：《敢愛敢做》、《獅子山下》、《海闊天空》、《祝福》。當他唱《海闊天空》；以及已故歌后鄧麗君的歌曲《甜蜜蜜》、《路邊的野花不要採》、《我只在乎你》，全場觀眾大合唱，相當震撼。

輪到點唱環節，來自杭州的女歌迷表示首次來港，望周深唱《Think of me》，趁機向偶像致謝，多謝對方一直未有放棄唱歌。其中香港歌迷Amy，透露一連睇兩場，周深笑指自己不懂廣東話又說得不標準，「未想過來港開騷，同時感謝大家聽過我的歌。」Encore時周深唱《小美滿》期間，配合煙火效果演出，令觀眾睇到「嘩嘩聲」。

學唱時專練廣東歌

完騷後，周深接受訪問時，談到作為啟德主場館開騷的中國歌手，周深坦言未曾想過，「啟德是有特殊意義的場館，而且我又是第一位內地歌手來唱歌，也非常榮幸來港開騷。」形容許多內地人受香港電影、電視劇所影響，「感覺像從小陪伴長大。」而這次演唱會歌單中的粵語串燒歌的選擇，首要是經典，要有力量、感染力，「無論那一代人，聽到這樣的歌詞也會被感動。」他回想，學唱時真的感動，好想流淚，歌曲、音樂的力實在太真實，「太直擊靈魂！」故感榮幸這樣經典的作品陪他長大。

「幾萬人叫我名字！」

問到在啟德主場館表演有何感受？周深形容「場館漂亮」，回想除夕夜跟歌迷倒數時，「第一次在室內聽到幾萬人叫我的名字，太美好！」笑言那一刻感覺像要飛上天，大讚場地的特效非常震撼；舞台設計也升級了，其中有條旋轉的延伸梯，為是次演唱會特製。

問到編曲上，香港站與其他城市站的不同之處，他表示把《好運來》變成《財神到》，「唱完好有喜慶感，不止像元旦，更像過春節，祝福大家馬年行大運，馬到功成。」指唱粵語串燒歌是他期待已久之事，「因為可能只可在廣東省唱。」談到挑選廣東歌，他笑言揀歌時十分糾結，像《海闊天空》，「就是不能取捨，該在哪一日唱？這首歌很有力量，許多年輕人都識唱。」

另外，周深笑稱，起初唱三首歌，擔心無人有反應，「怕太寧靜！」故唱普通話歌曲時，「好多人願意接唱，香港歌迷送來巨大禮物，我感到好幸福。」來到香港像回家的感覺。

香港歌迷應援方式直接

而對於香港歌迷應援方式，周深大讚香港人更加直接，看到許多應援廣告，「真的不敢相信！」問到可會計劃推出粵語專輯？周深以廣東話表示：「你太睇得起我！」即搞笑指明日推出，「其實我冇諗不過，好想試。」同時透露獲得前輩級張學友、劉德華、楊千嬅、李克勤、那英致送花牌，「作為後輩感覺好幸福。」談到香港美食，他愛吃雲吞麵、菠蘿包及紅豆冰很美味，「下次到港一定到大排檔體驗！」是次開騷，他務求以最佳狀態表演，一直留在酒店，「把不可控的因素降至最低。」

