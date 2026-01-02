叱咤2025丨泳兒奪獎自嘲中女大躍進 成全場最性感女歌手：着呢條裙要小心 入行20年盼開紅館騷作紀念

泳兒憑歌曲《無糖可樂》在《2025年度叱咤樂壇頒獎典禮》奪得「叱咤十大」第四位，在台上感觸落淚，她接受訪問表示，在台上已經控制住自己，因為之前攞獎實在哭得太醜樣了，真的沒想過會拿到第4位，上次第一次奪得是第10位，笑言這次是中女大躍進。

穿性感裙做足安全措施

泳兒這晚以性感低胸長裙出席頒獎禮，成為全場最性感女歌手，泳兒透露，這次其實有5條裙可以揀，身上這條是第二性感，「還有一條最性感更少布，但因為我怕凍所以沒有揀，穿這條裙我也小心翼翼，事前做足安全措施。」

開騷服裝性感底線推得更低

今年入行20年的泳兒表明，希望可以舉行演唱會作為紀念，加上上一次嘅演唱會已經是3年前，真的有點技癢，問到演唱會是否可以再性感一些？泳兒笑言：「在自己的演唱會上，服裝性感底線可以推得更低，（打算在那個場地舉行演唱會？）終極目標當然希望在紅館舉行。」