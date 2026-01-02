Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025丨泳兒奪獎自嘲中女大躍進 成全場最性感女歌手：着呢條裙要小心 入行20年盼開紅館騷作紀念

影視圈
更新時間：01:20 2026-01-02 HKT
發佈時間：01:20 2026-01-02 HKT

泳兒憑歌曲《無糖可樂》在《2025年度叱咤樂壇頒獎典禮》奪得「叱咤十大」第四位，在台上感觸落淚，她接受訪問表示，在台上已經控制住自己，因為之前攞獎實在哭得太醜樣了，真的沒想過會拿到第4位，上次第一次奪得是第10位，笑言這次是中女大躍進。

穿性感裙做足安全措施

泳兒這晚以性感低胸長裙出席頒獎禮，成為全場最性感女歌手，泳兒透露，這次其實有5條裙可以揀，身上這條是第二性感，「還有一條最性感更少布，但因為我怕凍所以沒有揀，穿這條裙我也小心翼翼，事前做足安全措施。」

開騷服裝性感底線推得更低

今年入行20年的泳兒表明，希望可以舉行演唱會作為紀念，加上上一次嘅演唱會已經是3年前，真的有點技癢，問到演唱會是否可以再性感一些？泳兒笑言：「在自己的演唱會上，服裝性感底線可以推得更低，（打算在那個場地舉行演唱會？）終極目標當然希望在紅館舉行。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
2小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
5小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
2小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
10小時前
西貢青年墮崖亡│元旦日破邊洲漫山人海 遊人無視警告懸崖拍照
01:08
西貢青年墮崖亡│元旦日破邊洲漫山人海 遊人無視警告懸崖拍照
突發
9小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
11小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
3小時前
港女墮「扮靚陷阱」 ATM存錢慘被食卡 因一裝飾出事 過來人竟獻計求助隔籬阿伯｜Juicy叮
港女墮「扮靚陷阱」 ATM存錢慘被食卡 因一裝飾出事 過來人竟獻計求助隔籬阿伯｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
13小時前