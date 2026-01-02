安在旭獲「最高榮譽演技大賞」曾抱怨與獎項無緣 緬懷李順載片段令演員難忘前輩教誨 玉澤演得獎公然放閃

《2025 KBS演技大賞》亦於31日晚在首爾汝矣島KBS Hall舉行。安在旭和嚴志媛就憑《拜託老鷹5兄弟！》雙雙獲頒最高榮譽演技大賞。安在旭坦言自己向來與獎項無緣，更曾為此自責抱怨過，但去年大賞得主李順載卻讓他有所領悟：「聽到前輩的得獎感言，我感觸很深。一位演戲這麼久的前輩依然如此謙虛、感恩，讓我覺得自己器量太小，還有太多需要填補的地方，當時覺得自己很寒酸，像個傻演員。」而嚴志媛則爆喊道：「看到李順載前輩的影片，我情緒就崩潰了，真的抱歉。」她坦言自己並非科班出身：「我對演技懂得不多，前輩們就是我最好的老師。」

李英愛丁一宇感謝李順載

而頒獎禮安排了緬懷李順載的片段，更令台下一眾演員不禁眼濕濕。獲得最優秀獎的李英愛（《恩秀的好日子》）致辭時就說：「本應在此位的、在我出道作中成為我支柱的李順載前輩，以及今年離世的金芝美前輩，還有我深愛的尹錫華姐姐，願他們安息。」憑《華麗的日子》獲長篇劇類優秀獎的丁一宇亦感性道：「從我出道作品《不可阻擋的High Kick》認識前輩至今，正是因為他，我才能一直努力作為演員生活。會將李順載前輩的話銘記在心，持續努力進步。」

鄭恩地李濬榮示範深蹲動作

除了感人場面外，亦有不少溫馨搞笑場面。例如與拍檔徐玄憑《我奪走了公爵的初夜》同獲迷你劇部門優秀獎的玉澤演，在致謝辭時就公然放閃，除向其所屬男團2PM的隊友致謝，更深情表白：「最後，想真心感謝我的未婚妻，我愛你。」他更直接喊出未婚名字，大膽告白甜到漏。而憑《24小時健身俱樂部》成為7組最佳CP之一的李濬榮和鄭恩地領獎時就超搞笑，由於劇集以健身為主題，二人便被主持問到誰的體力較好，鄭恩地自言體力不俗，但李濬榮亦毫不遜色，然後他們就在台上示範深蹲動作，場面爆笑！

