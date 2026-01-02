Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李帝勳憑《模範的士3》再奪大獎 張基龍安恩真領獎即場重演接吻戲份 獲獎人數增至25位有「分豬肉」之嫌

影視圈
更新時間：00:15 2026-01-02 HKT
發佈時間：00:15 2026-01-02 HKT

《2025 SBS演技大賞》於跨年夜（31日）SBS Prism Tower舉行。李帝勳繼2023年憑《模範的士2》奪得大賞後，事隔2年，他再憑《模範的士3》勇奪最高榮譽演技大賞。而《模範的士3》亦獲封最佳劇集，此劇的其他演員如表藝珍就獲頒優秀演技獎，金義聖獲頒最佳表演獎，尹施允則獲最佳搶鏡獎。

李帝動坦言演戲很難

再奪大獎的李帝動先感謝觀眾一直到深夜亦力撐該劇，他更坦言演戲很難，「我很想演好，但越演越覺得困難。」他更指扮演「金道奇」的過程充滿了孤獨與艱辛，幸得粉絲和「彩虹運輸」的家人們支持，才能撐下去。至於另一爆劇《一吻爆炸》亦獲得浪漫喜劇類的優秀演技獎（張基龍、安恩真）、最佳CP（張基龍、安恩真）、最佳男新人（金武俊）和最佳女新人獎（禹多備）。而張基龍和安恩真領獎時，更即場重演接吻戲份，惹得全場尖叫聲不斷。

8位視帝視后

不過頒獎禮亦有「分豬肉」之嫌，SBS在2025年僅播出10部劇集，但頒獎禮卻分了4個組別：「人性/奇幻」、「類型/動作」、「愛情劇」及「浪漫喜劇」，令獲獎人數增至25位，每個獎項都有8位以上得獎者。其中「最優秀演技獎」，即視帝視后亦多達8位，包括李浚赫、韓志旼、陸星材、金知妍（苞娜）、崔宇植、庭沼珉、朴炯植和高賢廷。因派獎太多而惹來爭議。
 

