TVB小花鄺潔楹撬好姊妹長腳？ 與焦浩軒除夕深情「放閃」 頻搞生意做小富婆

影視圈
更新時間：21:30 2026-01-01 HKT
發佈時間：21:30 2026-01-01 HKT

有「哈比女神」稱號、現年33歲的鄺潔楹（Judy），出生於富裕家庭，家住大埔的2千呎獨立屋，還有一位相戀6年多的有米圈外男友Ricky Yung，被指是人生勝利組。不過她在2025年最後一日，突然在IG晒出與34歲焦浩軒的臉對臉情深合照，惹來不少網民熱議！

鄺潔楹焦浩軒放閃嚇窒網民

鄺潔楹發文留言表示給大家驚喜：「2025最後一日畀啲Surprise大家。」照片中的二人穿上情侶服裝，眼神亦帶點曖昧，有網民看到照片都差點被嚇窒，以為Judy與男友感情生變。但原來是她和焦浩軒在TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》的一場談情戲場口，有網民大讚他們合襯，鄺潔楹指自己其實是煙幕，她的出現是要令到劇中的李芷晴飾演的Elaine呷醋，佢以為兩人「有啲嘢」。

鄺潔楹瓣數多多

出生於富裕家庭的鄺潔楹，在美國西雅圖大學修讀商業經濟學，副修天文及辯論，畢業後曾任職業務分析師，但因嫌朝九晚五工作沉悶，後來轉職做模特兒，再加入TVB成為藝人。她近年不斷搞生意，曾先後創立自家甜點品牌賣曲奇、又跟友人合資開設健身室、與家人開設投資公司、以及轉為嬌小女生已設的服裝品牌，名副其實是一個「小富婆」。

