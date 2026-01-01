Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾柔美上載影片回顧2025年 晒泳照好吸睛 大批網民留言鬧爆「偽人」

影視圈
更新時間：20:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-01 HKT

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片，鍾柔美事後強調自己仍是「A0」（沒有戀愛經驗），與劉展霆是好朋友，當日只是玩遊戲輸了而接受懲罰，自己較鬼妹仔性格，覺得只是玩遊戲沒甚麼。不過呢頭解釋完，網上又流出鍾柔美造型師Jansco Wan的啜面相，又有她在中學時期與男友的合照，當日有激吻相，其中一張跟四眼男的合照更寫着「2019年，第一任男朋友係學校師兄」，令鍾柔美的「A0」人設受到考驗。

Post泳照網民不買帳

昨晚（31日）鍾柔美在社交網中貼出回顧2025年的影片，片中有她表演、排舞、整嘢食及平時出席公開場合的片段，當中更有一張她着泳衣的照片，非常吸睛。不過網民就引來大批網民留言鬧爆，指她是「偽人」外，又問她「同條仔錫住倒數？」更指鍾柔美厚面皮，完全當沒事發生，更有人表示這個年代拍拖是沒有所謂，但問題是她「擘大眼講大話」，看來今次鍾柔美就算出動吸睛泳照，網民都不買帳。

