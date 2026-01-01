周深香港演唱會丨首踏香港啟德舞台大唱廣東歌 心情激動感謝「生米」帶去不敢想的地方 李司棋成迷妹陪偶像一齊倒數
更新時間：18:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：18:15 2026-01-01 HKT
一連兩場周深《深深的》巡迴演唱會香港站昨晚（31日）在啟德體育園主場館舉行跨年紀念場，於晚上九時開騷，陪「生米」（歌迷暱稱）一起跨年，而今次除了是第一位內地歌手登上啟德主舞台外，也是啟德主場館首次舉辦跨年騷。而周深也吸引李司棋跟朋友一起到場睇騷，事後她更指未試過跟萬人一起倒數：「好玩，祝大家新年快樂！」
周深大晒廣東歌自我介紹
周深以粉紅色古裝登場唱出《蜉蝣》、《光亮》，之後他以廣東話自我介紹「大家好呀，我係周深，歡迎嚟到周深 「深深嘅」巡迴演唱會，我係第一次嚟香港開演唱會就係啟德中心。」不過之後他就轉Channel，用國語表示感謝，之後他又再用廣東話講「係你哋，帶我去好多我從來唔敢想嘅地方，大家好我係深深！」之後他又表示心情很激動，笑言雖然自己的粵語有點差，但因為有大家，所有都不可怕，一切都很美好，就像做夢一樣。
周深開live線上線下一齊倒數
而為了今次演唱會，周深更誠意十足，特別唱出廣東歌《敢愛敢做》、《獅子山下》及《海闊天空》，而全體生米亦跟着一起合唱，場面感動。到了倒數前10分鐘，周深亦開live，務求線上線下都跟生米一起進行跨年倒數，非常有心。倒數過後，周深祝大家新年快樂，以及在2026年活力滿滿，之後他更唱出《財神到》。
最Hit
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
2025-12-31 15:08 HKT