周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福

影視圈
更新時間：10:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-02 HKT

現年70歲、國際巨星「發哥」周潤發與妻子「發嫂」陳薈蓮結婚近40年，二人向來是圈中的模範夫妻，生活樸實低調。近日，適逢發嫂66歲生日，發哥一如既往，沒有鋪張大排筵席，而是選擇在九龍城一家餐廳與愛妻簡單吃飯慶祝，享受二人世界。一張他們與餐廳職員的合照流出，也讓外界一窺發嫂的最新狀態。

周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦

照片中，壽星女陳薈蓮打扮得相當有型。她頭戴黑色冷帽，配上黑框眼鏡，並塗上鮮豔的火紅色口紅，潮味十足。雖然薄施脂粉，但發嫂面色紅潤，精神看起來相當不錯。然而，近年身形愈見清減的她，似乎仍在持續消瘦。照片中可見她兩邊面頰明顯凹陷，即使在厚衣的遮蓋下，仍能感覺到身形的單薄。她舉起的手指也顯得相當瘦削，這讓不少關心他們的粉絲感到有些憂心。

相關閱讀：

陳薈蓮身兼發哥老婆及經理人

周潤發一頭銀髮仍顯年輕

相比之下，身旁的發哥則穿著全黑色的上衣，打扮極為低調。不過，他一頭搶眼的銀白色頭髮，配上招牌的燦爛笑容，顯得神采飛揚。已經70歲的發哥剃去了鬍鬚，看起來比真實年齡年輕不少，狀態極佳。

陳薈蓮是賢內助也是經理人

陳薈蓮不僅是發哥的妻子，更是他事業上的得力夥伴。作為新加坡富商之女，發嫂有著出色的商業頭腦，她現時擔任發哥的經理人，為他打理演藝事業、洽談片酬，同時在房地產投資方面也眼光獨到，讓夫妻倆的身家水漲船高。

相關閱讀：

周潤發陳薈蓮曾歷喪女之痛

兩人恩愛多年，但背後也經歷過人生的巨大傷痛。發哥曾於訪問中透露，他們曾痛失即將出世的女兒。面對如此沉重的打擊，發哥迅速收拾心情，因為他明白「兩個人同傷悲，對任何一方都沒有好處」。他當時透過做運動、爬山等方式釋放壓力，並不斷鼓勵妻子，陪伴她走過最黑暗的時期。

周潤發陳薈蓮決定不生育

這次經歷讓發哥對人生有了更深的感悟，他最喜歡電影《臥虎藏龍》中的一句對白：「把手握緊，裡面什麼也沒有；把手放開，你得到的是一切。」此後，夫妻二人決定不再生育，並表示：「我們兩個人已經足夠幸福了，其它的不奢求」。

