MIRROR x ERROR x COLLAR 大玩crossover 姜濤孖Marf跳唱《Master Class》 Jeremy、Day合作火辣版《Tie Me Now》

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-01 HKT

MIRROR、COLLAR、ERROR、ROVER、P1X3L等一眾歌手昨晚（31日）齊集澳門舉行《King Maker Fest: Countdown to 2026》，與大家一起倒數。今次演出相當特別，皆因MIRROR分拆現身舞台，與COLLAR、ROVER等成員crossover演出，當中包括Anson Lo與COLLAR合體跳唱《OFF/ON》、《ON》令全場High爆、至於早前與Day跳貼身舞的姜濤，今次就孖住Marf跳唱《Master Class》，Jeremy則與Day合作火辣版《Tie Me Now》，令人熱血沸騰！

Ian唱《DWBF》獲Win Win、Jason伴舞

JER則與芯駖和Kim唱《讓思益症發作》、Edan與伴奏的亨仔唱《E先生連環不幸事件》、AK和Tiger以Band仔Look跟ROVER合作《IGNITED》、Stanley與ROVER rock住唱《二次覺醒》、Ian唱《DWBF》時就有Win Win與Jason伴舞等，充滿驚喜！之後MIRROR亦合體唱《DAY 0》。

眾人跳唱《全民造星》主題曲《前傳》

至於久未合體現身舞台的ERROR，今次亦齊人唱《無敵聖衣》外，亦跟5G跳唱《野舞士》，肥仔又和Gao加入「Fing小組」狂跳《DUM！》，更擺倒立甫士。進入倒數階段，MIRROR隊長Lokman就跟ERROR隊長肥仔率領中人一起倒數。當倒數完畢，Lokman笑指MIRROR還有一首歌未唱，叫大家讓路給他們繼續演出，非常搞笑，之後MIRROR再唱出《Catch a Vibe》。而一眾歌手之後亦分別唱出《天氣之女》、《我們不CHOK》、《Call MyName！》、《BOSS》等。最後，眾人再一起跳唱《全民造星》主題曲《前傳》，令人回憶返晒嚟之餘，更將全晚氣氛推至最高峰！

