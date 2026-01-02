Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望

影視圈
更新時間：11:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-02 HKT

現年45歲，有「TVB御用奸人」之稱的藝人陳少邦，於2025年年尾迎來人生一大挑戰。他今日於社交平台（IG）上載影片，宣布剛於澳門的山頂醫院完成一項骨科手術，震驚不少粉絲。

陳少邦插喉躺手術床

從陳少邦分享的影片可見，他當時正躺在手術床上，頭戴白色手術帽，面容略顯憔悴，而右手手背更插著靜脈輸液的喉管，情況令人擔憂。陳少邦在帖文中坦言，自己一直非常害怕面對這個手術，心情極度緊張。從他術後的神情看來，這次手術確實是一次身心考驗。

陳少邦：好驚嘅手術

幸好手術過程非常順利，陳少邦特別發文感謝山頂醫院骨科的醫生及醫護人員，大讚他們非常專業，讓他「感受到一個原本好驚嘅手術變得一啲都唔可怕」，而且「康復比預期好同快」。在迎來康復之路時，他也不忘感謝一直在身邊支持他的太太鄭加盈和女兒Freya，「多謝老婆同個女啦，日日咁辛苦嚟探我，支持我」，字裡行間充滿感激之情。

陳少邦入行25年捱出頭

陳少邦於1997年參加《Yes!》雜誌舉辦的校花校草選舉後入行，並在1999年加入無綫電視（TVB）第13期藝員訓練班，與林峯、楊茜堯（前名楊怡）、楊明等是同期同學。入行多年，陳少邦因其外形及精湛演技，經常被安排飾演反派角色，因此被觀眾封為「TVB御用奸人」。

陳少邦成電視台「御用奸人」

他曾於2012年轉投香港電視（HKTV），惜電視台最後不獲發牌，陳少邦其後以自由身重返TVB。近年他在多部劇集中表現亮眼，如《法證先鋒IV》、《逆天奇案》、《再創世紀》及《解決師》等，演技備受肯定，終於捱出頭。事業穩定發展的同時，他於2016年與澳門主播鄭加盈結婚，並在2021年誕下女兒，家庭生活美滿。

