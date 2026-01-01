Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嫁入豪門女星驚遇意外尾龍骨骨折 自爆重傷影響生活自理：上廁所需要計劃和勇氣

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，到了2016年與新加坡富商David Loh結婚並育有兒子Dayton和女兒Cara，雖然黃婉佩婚後過着豪門少奶生活，不過依然積極發展事業，與妹妹黃婉球（Rhonda）創辦的地產app搞得有聲有色，2023年更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市，成為新加坡近年最具代表性的創業女性之一。

黃婉佩奧地利度假發生意外

黃婉佩多年來兼顧家庭與事業，早前趁着聖誕假期舉家到奧地利度假，不過在溜冰期間發生意外，黃婉佩坦言「如果可以回到那天該有多好。我絕對不會帶兒子去溜冰。」黃婉佩憶述受傷的一刻，撞擊讓她喘不過氣來，忍痛安頓兒子後：「我就躺在冰面上，起不來了。」

相關閱讀：前TVB「四葉草」女星奢華慶43歲生日 富豪老公炮製驚喜 曾獲贈逾億豪宅細節盡顯豪華感

黃婉佩意外摔倒：骨折了

黃婉佩日前貼上出事前一刻的相片，當時與兒子興奮地溜冰，想不到竟出了意外：「一切發生得太快了。前一秒我還在引導他滑冰，下一秒我就仰面摔倒在堅硬的冰面上。撞擊讓我喘不過氣來，我感覺身體深處有東西骨折了。但本能戰勝了一切。即使脊椎劇痛，我還是伸手去扶兒子，把他拉到紅色的溜冰道上，那裡很安全。 然後我就躺在冰面上，起不來了。 沒有人看到我跌倒。那天溜冰場很安靜，溜冰的人寥寥無幾。在空曠的環境中，我的窘境無人察覺。我大聲呼喊女兒來救我，在她的幫助下，我終於站了起來。」黃婉佩兩日後終起程返回新加坡，全程都痛苦難耐：「前往蘇黎世機場的兩個半小時車程，路上的每一次顛簸都像電流般衝擊着我的身體。我步行了將近一公里穿過機場航站樓才登上飛機。而在飛機硬邦邦的座椅上長達11小時的機程，我的尾龍骨在每次接觸時都像在尖叫。」

黃婉佩劇痛沿脊椎蔓延

黃婉佩稱這輩子從未受過重傷，所以沒想過會那麼嚴重：「醫生解釋了為甚麼我的不適感如此強烈：只要尾龍骨碰到硬物，就會劇痛難耐。我的尾龍骨骨折了。每一個動作，每一次我試圖保持身體平衡，都會讓一陣陣劇痛沿着脊椎向上蔓延。」黃婉佩在元旦日貼床照更新現況，她稱新年第一天的早晨，躺在床上看著窗外的雨，自從創立公司以來的十年裡，從未真正休息過一天：「我從未真正體會過：每一天都一樣，這本身就是一種恩賜。現在，我過去視為理所當然的每一件小事，都成了一種折磨。穿上衣服變成了一場十分鐘的磨難。上廁所需要計劃和勇氣。邁出每一步都需要我全神貫注。彎腰撿起掉落的東西根本不可能。我甚至無法在餐桌前吃飯而痛苦地不尖叫出聲。」

相關閱讀：《當四葉草碰上劍尖時》相隔21年終合體 2R黃婉佩孖家姐黃婉君駐顏有術甜美索爆

黃婉佩慨嘆稱學習珍惜擁有

黃婉佩更慨嘆地說：「如果你今天早上醒來，能夠毫不費力地刷牙、穿衣服、走到廚房，你真是無比幸運。 別等到跌倒才明白這個道理。我不知道這段旅程會通往何方。但我會把它記錄下來，一天一天、一步一步，即使痛苦。這不僅是為了記錄我的復原歷程，更是為了提醒自己：每個平凡的日子都是一份禮物。你的身體默默為你服務的每一個瞬間，都值得珍惜。 當全世界都在慶祝新的開始時，我正在學習珍惜我所擁有的一切。 或許，這正是我一直以來需要學習的。」

