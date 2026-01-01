Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長澤雅美宣布結婚老公身份曝光 元旦日報喜情定才子：希望大家繼續守護我們

影視圈
長澤雅美結婚丨2026年元旦，日本演藝圈投下超級震撼彈，日本「國民女神」長澤雅美宣布結婚，對象是大5歲的知名電影導演福永壯志。38歲日本女星長澤雅美曾主演《信用詐欺師JP》、《求婚大作戰》、《在世界的中心呼喊愛情》等多部膾炙人口作品，她於今日（1月1日）透過經理人公司「東寶藝能」正式宣布，已與43歲的電影導演福永壯志登記結婚，消息一出，立刻引爆海內外粉絲熱議。 

長澤雅美仍會持續演藝事業

長澤雅美所屬的經理人公司「東寶藝能」今日於官方網站發布正式聲明，聲明中指出，長澤雅美已在新年第一天順利完成結婚登記手續，對於突然的消息感到抱歉，但也希望各界能給予這對新人溫暖的守護與支持，並強調長澤雅美未來仍會持續演藝事業。

長澤雅美親筆報喜：珍惜每天的生活

除了公司的官方說明，長澤雅美本人也特別準備了親筆署名的書面聲明向粉絲報喜。她在信中感性表示：「致各位支持我的朋友，雖然是私事，但要向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成結婚登記。我們將會彼此扶持，珍惜每天的生活，並一步一腳印、用心走過未來的人生。雖然我們還有許多不成熟之處，但誠摯希望大家能繼續溫暖地守護我們。」長澤雅美在元旦即投下這顆幸福震撼彈，令全球粉絲在驚訝之餘，也紛紛湧入社交平台獻上祝福。

才子佳人結合導演福永壯志背景亮眼

43歲福永壯志是日本近年備受矚目的新銳導演，曾執導《阿伊努之森》（Ainu Mosir）及《山女》（Mountain Woman）等深度作品，其細膩的執導風格在國際影展屢獲好評。此次與長澤雅美的結合，被日本媒體譽為「演技派女星與影壇才子的夢幻聯手」。

