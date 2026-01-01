前TVB女星身體出事眼凸暴瘦 受病困一年多曾擔心失明 透露現況或需做手術？

現年38歲的楊梓菁（前名：楊柳青，Wiyona），早年由模特兒轉型做「打女」，曾加入TVB並拍攝劇集《解決師》、《溏心風暴3》等為人熟知。近年她淡出幕前，2023年8月秘密誕子後復出，同時努力創業為事業打拼，但2024年7月因免疫系統攻擊甲狀腺，出現甲狀腺亢奮症狀，導致經常失眠、暴瘦、心跳手震、大細眼等問題，嚴重影響正常工作，曾一度擔心會盲，只好無奈停工休養。直至去年7月，她與朋友合作投資的健康療癒工作室開幕，當時透露病況已康復8成。而近日她在IG分享好消息，透露終於可以停藥，還激動得差點喊出來！

楊梓菁：差啲喊出嚟

楊梓菁上載了一張戴上眼鏡、舉V字手勢，而臉上流露着喜悅的笑容的照片，並發文寫道：「今日覆診醫生話甲狀腺同免疫系統指數好靚，可以停止食藥，內心好激動，差啲喊咗出嚟…因為食咗年幾藥，終於可以move去下一個step，聽日睇埋眼科醫生，眼睛請你乖乖地，希望可以用最簡單最容易嘅方法治療同康復！」不少網民都留言支持及送上祝福。

楊梓菁：而家仲有大細眼

直至昨日（31日），楊梓菁在IG分享自拍影片及發文表示：「經歷咗一年半甲狀腺上眼最後複診，醫生俾咗四個建議我，唔知你哋覺得我咁樣決定好唔好呢？」影片中，楊梓菁除去眼鏡給大家展示其眼部狀況，並說：「已經好返好多，之前有一隻凸咗半個眼球出嚟，而家仲有大細眼，不過要喺唔同嘅角度睇先至會睇得明顯啲。」之後說出醫生的建議：「第一個係乜都唔好郁，繼續觀察多半年。第二個係打Botox，將眼皮放鬆落嚟，令到視覺上減少眼白部份。第三個方法就喺眼皮上開刀，手術會令眼皮變厚，令到兩邊眼睛不一致，就算之後做眼皮手術，未必適合亞洲人樣貌比例，簡單啲講要做兩個手術。第四個方法就係將本身隻眼睛開大，就返眼凸嗰隻眼嘅比例。」最後就向網民粉絲收集意見。

