Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周深啟德跨年演唱會｜上海支持者花1萬購票 香港歌迷搶飛變親子活動 場內應援區曝光

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-31 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-31 HKT

內地歌手周深於香港啟德體育園主場館舉行跨年及元旦演唱會，成為該場館開幕以來首個跨年演唱會。今日（31）除夕夜首場演出，來自各地的粉絲紛紛到港支持，與偶像共渡跨年。場外及場內均設應援區︰場外有各地粉絲準備應援物品，免費派發，需預約索取，今晚所見大排長龍，場內則售賣紀念品。

各地粉絲湧啟德 

來自浙江的王小姐透露第一次來港，支持周深六年多，十分欣賞對方說話方式。她是次來港計劃訪維港，並乘搭天星小輪，以及品嚐菠蘿包。談到跟偶像周深共度跨年，她笑言幸福。

另外，香港支持者郭氏一家三口，郭小姐指迷上偶像五年多，試過到貴州欣賞其演唱會，又讚周深形象正面，今次搶飛由爸爸負責；她說：「搶飛都幾難！」在旁的郭太即表示老公只用手機搶飛，最搞笑郭小姐稱下次會叫爸爸再努力搶飛。

至於來自上海的葛小姐，迷上周深六年多，今次來港花了一萬港元購買一連兩晚啟德騷門票，透露要加錢才購買到門票。她笑言能跟偶像迎接新一年，感覺幸福又開心，也趁開騷前的時間四處遊覽，希望可以到維港睇老帆船。談到喜歡偶像哪首歌曲？她睿︰「所有歌曲也喜歡！他的歌聲令我減壓，希望偶像一直唱下去，明年也希望能夠跟偶像一起跨年。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
3小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
6小時前
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
3小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
13小時前
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
8小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
10小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT
油麻地除夕奪命車禍 清潔女工捱重型貨車撞 送院搶救後不治
突發
1小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前