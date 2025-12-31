周深啟德跨年演唱會｜上海支持者花1萬購票 香港歌迷搶飛變親子活動 場內應援區曝光

內地歌手周深於香港啟德體育園主場館舉行跨年及元旦演唱會，成為該場館開幕以來首個跨年演唱會。今日（31）除夕夜首場演出，來自各地的粉絲紛紛到港支持，與偶像共渡跨年。場外及場內均設應援區︰場外有各地粉絲準備應援物品，免費派發，需預約索取，今晚所見大排長龍，場內則售賣紀念品。

各地粉絲湧啟德

來自浙江的王小姐透露第一次來港，支持周深六年多，十分欣賞對方說話方式。她是次來港計劃訪維港，並乘搭天星小輪，以及品嚐菠蘿包。談到跟偶像周深共度跨年，她笑言幸福。

另外，香港支持者郭氏一家三口，郭小姐指迷上偶像五年多，試過到貴州欣賞其演唱會，又讚周深形象正面，今次搶飛由爸爸負責；她說：「搶飛都幾難！」在旁的郭太即表示老公只用手機搶飛，最搞笑郭小姐稱下次會叫爸爸再努力搶飛。

至於來自上海的葛小姐，迷上周深六年多，今次來港花了一萬港元購買一連兩晚啟德騷門票，透露要加錢才購買到門票。她笑言能跟偶像迎接新一年，感覺幸福又開心，也趁開騷前的時間四處遊覽，希望可以到維港睇老帆船。談到喜歡偶像哪首歌曲？她睿︰「所有歌曲也喜歡！他的歌聲令我減壓，希望偶像一直唱下去，明年也希望能夠跟偶像一起跨年。」