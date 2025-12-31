何超蓮舊愛豪門夢碎街邊賣生果 放下身段叫賣掀討論 引大批途人圍觀

現年46歲的台灣歌手吳克群，出道多年唱過不少金曲，但最為人所知的就是曾與已故賭王何鴻燊千金何超蓮戀情，兩人相戀4年愛得高調，最終在2015年底分手收場。分手後，吳克群繼續為事業拼搏，近年還轉戰內地發展，還頻頻參與綜藝節目，為了節目效果，曾放下身段在街頭擺擋賣水果，而近日就有網民拍到吳克群現身位於四川樂山的蘇稽古鎮，協助攤檔老婆婆賣橘子，其親民舉動獲網民激讚！

吳克群協助婆婆賣橘子

不少網民將吳克群賣橘子的相片和影片分享到小紅書，寫道：「偶遇吳克群在蘇稽古鎮幫老奶奶賣橘子」、「助力蘇稽古鎮橘子婆婆賣橘子，人超好的」，影片中的吳克群雖一身斯文打扮現身，但毫無架子混在人群中，沿途經過一位老婆婆賣橘子的攤檔，先幫襯買下一袋橘子，更一邊吃一邊將橘子向現場圍觀的市民分享，現場吸引大批途人圍觀，甚至拿出手機拍下熱鬧場面。

吳克群被讚沒有架子

其後吳克群亦拿起「大聲公」協助婆婆落力叫賣，對於有人幫襯後要求合照時，他亦來者不拒任影唔嬲，又配合與粉絲握手，態度親切友善，完全沒有明星架子。影片曝光後，隨即引來大批網民「激讚」，並紛紛留言讚好：「吳克群真是一點明星架子沒有」、「在樂山碰到了，確實很有耐心，不端架子，合照也耐心配合擺各種pose」、「吳克群真的超級無敵好」、「確實是的人很好」、「他人真心不錯」、「他真的是在市井間如魚得水般從容自由，且做了很多好事，幫助了很多底層的人，是一個寶藏男孩！」等。

