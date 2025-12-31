Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jeremy試降Key唱《沒人看見的星》 黃偉文填詞擔心佢介意內容

影視圈
更新時間：17:14 2025-12-31 HKT
發佈時間：17:14 2025-12-31 HKT

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）於2025年尾推出單曲《沒人看見的星》。這首勵志作品意義非凡，不僅是Jeremy 2025年壓軸之作，同時是他出道以來首次與填詞人黃偉文（Wyman）合作。

5小時拍完MV好快手

Jeremy透露歌曲原為其《RISE IN LOVE》專輯內的創作，於梳理專輯故事線時，發現《沒人看見的星》的內容稍顯獨立：「我覺得它好像有別《RISE IN LOVE》整個專輯的故事脈絡，既然不在專輯的框架內，不如就讓它成為今年的最後一首歌送給大家。」首次和Wyman合作，Jeremy完全信任對方的創作視野，「我沒有特意給Wyman方向或主題，因為我想表達在《RISE IN LOVE》裡經已有了。我全權交給他發揮。」Wyman交出作品《沒人看見的星》，一度擔心Jeremy會否介意歌名與內容，Jeremy卻非常欣賞：「我覺得意思很好。這首歌固然與我有關，是Wyman前輩對我這個人的觀察，或是感受到大家對我的看法而寫成的。但在我看來，它除了講述我的故事，更能引起大家的共鳴。」他覺得每個人都是一顆懂得閃爍發光的星，大家都有自己擅長的事。

Jeremy感恩道：「入行七年，我不能說自己是『沒人看見』，也並非最閃耀的那顆星。一路走來，有許多看見我、支持我的fans和朋友。所以這首歌，部分是我的故事，鼓勵我繼續發光；更重要的是，它希望能陪伴和鼓勵每一位聽眾。」

試新唱法

此外，Jeremy 今次《沒人看見的星》在vocal嘗試給大家帶來新鮮感，有別於以往標誌性的高音演繹，這次他在監製徐浩的建議下，嘗試降Key演唱，「降Key後，不僅我唱得更舒服，整首歌的感覺也更對味，與原本的demo不同。這能讓大家聽見，原來我的中低音聲線是這樣的。」至於MV方面亦別具心思，創下Jeremy個人最快拍攝紀錄，僅用五小時便完成，透過一本書的視覺，呈現三個人物在平凡生活中，其中一人由Jeremy飾演。

