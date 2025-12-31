Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

關智斌45歲生日拉埋容祖兒蔡卓妍慶祝 笑阿Sa大食︰努力搵錢養你

影視圈
更新時間：15:15 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-31 HKT

昨日（30日）關智斌45歲生日，他在社交網同自己講生日快樂，並分享同門老友容祖兒、蔡卓妍為他慶生的照片，度過一個溫馨晚上，他坦言三人聊天時，阿Sa一句話令他甚為感觸，流下眼淚。

忽然明白《東京人壽》中心思想

Kenny引述阿Sa的話，表示：『人長大了，遇到不如意或挫折時，反而不會再隨便流淚，因為現實的打擊已讓我們練就了堅硬的盔甲；相反，是感受到朋友的愛、大家能聚在一起的溫暖，才最容易讓自己眼眶發熱』。」Kenny坦言聽到時突然好像明白了『沒有資格說感性，但最高興那刻會現形，想在懷疑着以後是重重逆境，所以這樣拼。』這句歌詞的深意。

Kenny頓悟：「原來長大後的眼淚，不再是因為受傷，而是因為懂得珍惜。」又表示以前總覺得堅強是為了對抗不如意，現在才發現，拼命地成長，是為了讓自己在最值得高興的時刻，能毫無顧慮地「現形」，去感受那份最真實的悸動。他亦感謝這段時間每位給他愛與溫度的人。Kenny最後許願：「願我們在重重逆境中，依然擁有被溫暖感動而流淚的能力。願我們慢慢老去都要在一起。」

祖兒和阿Sa都有分享Kenny合照到社交網，阿Sa以多個表情符號留言祝福壽星仔︰「關斌祝你X5歲生日快樂﹗祝你身體強壯，演唱會火旺，繼續開心，最緊要係搵錢（養我）。」Kenny完全不介意「養」阿Sa，笑她大食︰「你咁鍾意食嘢，我會好努力㗎啦！」

