SBS演藝大賞2025｜李尚敏浪子回頭贏大獎惹異音 池錫辰母親頭七戴假髮搞笑

影視圈
更新時間：14:45 2025-12-31 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-31 HKT

2025年SBS演藝大賞昨晚（30日）假首爾SBS Prism Tower舉行，曾欠下69億韓圜（約3,737萬港元）巨債的李尚敏，憑《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》等人氣節目，擊敗劉在石、全炫茂、卓在勳、申東燁、徐章勳、池錫辰等強敵，脫穎而出奪得最高榮譽SBS演藝大賞。

金珍京公布喜訊

昨晚李尚敏上台領獎期間，沿途不但獲申東燁、卓在勳、HaHa、池石鎮和金鍾國的祝賀，上台後更獲負責頒獎的劉在石熱情擁抱。李尚敏致謝辭時不禁感觸道：「第一次錄製《熊孩子》那天，我們搬進了一間連空調都沒有的房子，所以房東給了我們很大的房租折扣。從那時起，我便將自己的生活如實展現，卻從未想過我掙扎求生的經歷會得到如此多的喜愛。我從未想過，通過廣播，我竟能償還我以為永遠無法擺脫的債務。這個節目記錄的一切就像我的第二人生。」不過李尚敏爆冷得大賞卻惹來爭議，網民更不滿SBS只給池錫辰提名卻從沒給他大賞而戥他不值。池錫辰在母親頭七當日仍戴假髮出席頒獎禮，落力搞笑卻仍失落大賞。

而最高人氣節目獎就頒給《Running Man》，HaHa亦因在節目中從無缺席獲頒特別獎。製作人獎則由《Running Man》梁世燦和《我們的抒情曲》全炫茂奪得。最優秀賞則頒給了《秘書鎮》李瑞鎮和金光奎、《我家的熊孩子》崔振赫、《同床異夢》李賢怡、《踢球的她們》金珍京。李瑞鎮領獎時則搞笑地說：「頒獎禮太長，我都累了，快要罵人時卻給我頒獎。」金珍京則在台上驚喜宣布懷孕喜訊。此外，跨界演出綜藝騷的視帝柳演錫不但憑《只要有空》奪得優秀賞，更憑該節目與劉在石獲封最佳拍檔。劉在石亦獲頒今年首創的AI評選SBS之臉獎。

