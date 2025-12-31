Anson Lo回顧2025年 感謝「神徒」陪伴見證成長 展望來年︰I'm ready

盧瀚霆（Anson Lo）在2025年工作不斷，推出了多首歌曲，亦舉行了第二次個人演唱會，在生活上也有不少體會，他今日（31日）會演出澳門為除夕騷，及明日（1日）MIRROR元旦演唱會，2026一開始即忙個不停。

盡快以演員身份和大家見面

Anson Lo特地於昨晚（30日）在社交平台回顧2025年，除了分享多張個人工作照和生活照之外，也有他與至愛的家人合照，連愛犬Amber亦佔有一席位。盧瀚霆指2025年是主力鍛鍊跳唱的一年，是實行ｗork life balance的一年，是繼續保持自律的一年以及是繼續照顧自己家人的一年；他感謝一直陪在他身邊的每一位「神徒」，希望大家在今年都看到他的成長和努力。

今年亦是Anson Lo走到30歲的一年，他稱三十而立，指今年要進步的地方很多，學懂的課題更多，下年會和大家一起經歷更加多，推出更加多不同種類的音樂，望盡快以演員的身份和大家見面，「你若不離，我亦不放棄，承諾大家我會繼續盡力做好自己，I won't stop until l'm proud. 2026, I'm ready! Are you ready?」