尋秦記｜洪金寶三代同堂現身 孫仔好動踢腳想拍戲 洪天明遷居深圳被投訴

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-30 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-30 HKT

電影《尋秦記》（30日）在尖沙咀星光大道舉行首映禮，擔任動作導演的洪金寶三代同堂現身，明言非常開心同3個仔合作，天明、天照做幕前，天祥擔任幕後，讚三個又乖又叻仔，搞笑表示︰「不過爸爸更加叻，只係唔夠兒子靚仔。」

孫仔模仿洪金寶罵人口吻

洪天明稱一路都想父子4人同片拍檔，洪金寶形容兒子是次動作表現達到其指標，「有85分！」又指片中演員的動作表現均有驚喜，洪天明直言沒料到古生「打得」，洪金寶表示曾與古仔合作，「知佢能力而為佢設計動作。」

問到幾兄弟若再合作想拍哪類片種？洪天明並沒所謂，洪金寶認為始終要拍動作，笑言全家人談情說愛「有邊個想睇」，指動作片也可談及父子情。訪問期間，洪天明細仔突入，問到是否想三代同堂拍戲？洪金寶笑指孫仔準備好，「但我會嘔血！」孫仔也表示想拍戲，即席踢腳顯功架，還模仿爺爺罵他的口吻，大騷演技；洪天明笑言連爺爺也不敢罵他，稱囝囝好學，愛唱歌也想學演話劇。

洪天明談到夫婦多在內地工作而遷居深圳，洪金寶慨嘆想買東西給孫仔也難，許多東西禁帶過關。洪天明明言考慮過幾個地方，深圳較方便返港；他再為太太周家蔚平反，指網絡傳言太多，最緊要做好自己。

