萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》鄧智堅再爭男配角獎  公屋成長被演藝學院破格錄取  拍拖屢無疾而終

TVB頒獎禮2025／鄧智堅／最佳男配角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。鄧智堅憑藉在台慶劇《新聞女王2》中飾演「飛爺」一角的精湛演出，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」十強，再度成為焦點。鄧智堅曾於2022年憑《下流上車族》奪得「最佳男配角」，能否再下一城，備受矚目。

TVB頒獎禮2025丨鄧智堅是演藝學院高材生

鄧智堅的演藝之路並非一帆風順。他曾透露自己年少時較為反叛，中四時更曾留級，一度有些自閉，直到接觸戲劇後才有所改變，更形容「是戲劇救了我」。儘管在公開考試（會考）中成績未如理想，未能考獲五科合格，甚至中文科也不合格，險些與演藝學院無緣。但憑著對戲劇的熱誠與天份，他獲得了中學老師和話劇團的賞識推薦，最終香港演藝學院決定為他破例取錄。鄧智堅沒有辜負這次機會，入學後成績優異，不僅獲頒獎學金，更兩度奪得傑出演員獎，證明了學院的眼光。 然而，自組劇團的經歷也讓他一度陷入低谷，曾蝕光近六位數積蓄。2017年，他加入無綫電視，將事業重心轉向電視圈，但此舉也曾讓他飽受抨擊。但近年成功入屋，證明收鑊比損失多。

TVB頒獎禮2025丨鄧智堅感情生活低調

在家庭方面，鄧智堅是家中孻仔，在公屋長大。他形容自己小時候有點少爺脾氣。 至於感情生活，他則相對低調，目前仍在尋覓對象。他曾提及兩段過去的感情，一次是中學時期的初戀，因女方要專心讀書而無疾而終。鄧智堅另一段戀情，則是在剛投身社會工作時，當時的女友要到澳洲工作假期，他在機場上演了一幕如愛情電影般的哭別場面，最終戀情也是分手收場。至於他的人生大事，則僅透露「努力中」。