梁詠琪飛西班牙探年邁老爺 赴巴塞主場開Live帶《逆轉上半場》小演員隔空朝聖

勵志足球電影《逆轉上半場》在聖誕及跨年檔期上映，女主角梁詠琪（Gigi）正身處西班牙，昨晚（29日）她特別前往球壇聖地——巴塞隆拿主場館 Spotify Camp Nou 開IG Live，帶領戲中「光希隊」的小演員隔空朝聖，與觀眾分享難得時刻。GiGi趁聖誕假期與家人飛往丈夫的西班牙家鄉，探望年邁的老爺與奶奶。據悉，80多歲的老爺近年多次出入醫院，因此GiGi早已計劃今年聖誕回鄉陪伴家人，她表示：「未能跟《逆轉上半場》團隊於聖誕節一齊到戲院謝票感到可惜，見到大家努力謝票亦好想參與。元旦後會趕返香港，希望盡快聯同其他演員跟觀眾見面。」

送周衹月10號球衣

Gigi此行途經巴塞隆拿，亦把握機會以戲中領隊身份，帶領光希隊小演員到 Spotify Camp Nou 參觀。雖然身在外地，她在直播期間仍被不少遊客認出並要求合照，她笑言：「巴塞球場係好多fans都想嚟嘅朝聖地，我哋都排咗好長隊先入到去。」直播中，Gigi與周衹月、單焯翹及譚峻然一同分享拍攝趣事，她特別提到周衹月本身是足球員，寄語對方能在國際球壇發光發亮：「好多觀眾因為呢套戲認識你，原來呢個咁靚嘅女仔係踢專業足球賽。你嘅第一套電影真係要多謝導演，拍得好好，將你踢足球嘅英姿呈現得好勵志，好多人都讚你倔強嘅眼神，好做到我表妹嘅感覺！」周衹月亦感激導演的信任。

此外，Gigi又分享初接拍時的擔心：「小朋友踢足球嘅題材喺市場上點走向都係未知。但一路拍攝遇到大家，見到你哋咁辛苦都冇怨言，一齊捱過成個8月，睇到成品真係覺得值得。」更透露不少觀眾大讚單焯翹（飾演阿倫）口材好、反應快，是「潛質演員兼棟篤笑材料」。此行中，Gigi更為五位主要小演員訂製印上英文名字的10號巴塞球衣，心思滿滿：「另外我仲整咗三件，係特別送畀我哋部戲嘅觀眾，到時會送俾大家。」