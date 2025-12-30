Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳康堤拍廣告唱作新歌 邀黃偉文填詞打造《新人一樣》

影視圈
更新時間：17:15 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-30 HKT

新生代歌手陳康堤（Constance）聯乘麥當勞，首度唱作早餐廣告歌及拍攝宣傳短片，更有份為廣告歌作曲，她因而推出其出道以來第二首廣東歌《新人一樣》，並邀請黃偉文填詞，為元旦日打造更具個性、更有活力的Good Morning。

Constance嘗試節奏輕快歌

一向以演唱個性曲風為主的Constance，今次大膽嘗試節奏輕快的廣東歌，拍攝時她一邊唱着節奏輕快的新歌，一邊遊車河：「開了花灑 笑着脫去舊人 新角色 新宇宙 早餐更吸引。」Constance開心表示：「非常高興今年有機會以歌聲陪伴大家度過這個美好的新一天，與大家一起送舊迎新！」廣告短片已於即日起上架，至於由Constance主演的第二彈廣告片亦會於1月2日亮相。

