順天男家中唱〈Faded〉獲250萬人瀏覽 魔音引原創者Alan Walker爆笑留言 熱帖衝出香港

近日，社交平台Threads上一則關於「順天邨歌神」的影片瘋傳，一名男子在家中忘我高歌挪威DJ Alan Walker的名曲〈Faded〉，因其獨特的拍子感和「魔性」的音準，意外引爆網絡熱議。最令人意想不到的是，事件竟吸引到原創者、國際級知名DJ Alan Walker親自留言，令帖文瞬間衝出香港，瀏覽量激增至逾250萬。

順子男子魔音引網民「朝聖」

事源於一名網民在Threads上載了一段影片，畫面為順天的住宅大樓，並配文：「師兄，唱歌唔係問題，但係可唔可以閂窗？」影片中可清晰聽到，一名男子正演唱Alan Walker成名作〈Faded〉，唱到歌詞「Where are you now?」特別大聲，雖然其拍子與音準與原唱Iselin Solheim大相徑庭，但其投入程度卻是100分，充滿感情的「沉浸式」演繹充滿喜感，引來大批網民「朝聖」。

帖文發布後，該名「順天邨歌神」的演唱片段迅速在網上發酵，不少網民留言笑稱：「可以整個remix版」、「唱到甩晒beat好笑程度100%」。

Alan Walker:I'm HERE

該帖文更成功吸引到〈Faded〉的原創者、國際知名DJ Alan Walker本人！其官方認證帳號「alanwalkermusic」在帖文下驚喜留言：「I'm HERE」，更加上一個笑到喊的表情符號，並被樓主置頂。

Alan Walker的現身無疑是為這個熱話火上加油，網民反應極度熱烈，紛紛表示「引到本尊出嚟回應，好笑程度1000000000%」、「師兄有料，唱到Alan Walker都走岀嚟」、「野生艾倫走路者」，其留言的點讚數更超越原帖，高達10萬，在巨星加持下令熱帖衝出香港。

