APAN STAR AWARDS 2025｜IU再憑《苦盡柑來遇見你》贏最高榮譽 俊昊威水擸3獎

影視圈
更新時間：15:45 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-30 HKT

「2025 APAN STAR AWARDS」昨晚在首爾舉行，《苦盡柑來遇見你》贏6獎成大贏家，今年憑藉《苦》片入圍視后的IU最終捧走最高榮譽的「大賞」，此劇再獲得最佳劇集、導演、編劇獎、中篇劇男子優秀演技獎（李濬榮）及青少年童星獎。

 

IU向編劇林恦賰和導演金元錫感性表示：「如果未來有一天，你的劇本能再次走進我的人生，到那時我一定會展現更成熟的面貌，好好回報這份恩情。雖然導演的完美主義與高標準，坦白說有時確實讓我感到吃力，但我很清楚，若不是因為導演那份充滿愛意的細膩眼光，我在片場一定會經歷更多的迷茫與後悔。導演，我真的非常感謝也十分尊敬你。」俊昊則奪3獎，包括憑《颱風商社》摘下中篇劇男子最優秀演技獎、人氣獎及全球明星獎。他在致詞時表示：「對我個人而言，2025年因為《颱風商社》這部作品，度過了一段宛如『颱風』般忙碌的時光。」

車珠英則憑《元敬》奪中篇劇女子最優秀演技獎。長篇劇男女最優秀演技獎都來自《拜託老鷹5兄弟！》的安在旭及嚴志媛。最佳CP由李惠利及鄭秀彬憑《善意的競爭》捧走。鄭秀彬與振永再奪亞洲明星獎，最佳藝人獎落入正在當兵的車銀優手中。

