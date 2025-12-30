Gin Lee神速4小時內完成錄音 跳唱作《ICONIC》由王嘉爾御用K-pop猛人監製兼作曲

日前於樂壇派發的第一張成績表中大豐收的Gin Lee（李幸倪），推出全新跳唱作品《ICONIC》，更是Gin出年二月殺入紅館的演唱會主題曲，未開騷已經率先為個唱熱身。這次新歌由韓國K-pop猛人操刀，找來王嘉爾（Jackson Wang）的御用監製Boytoy作曲兼監製，將Gin Lee的舞台爆炸力再推高幾級。

自豪為港增光

Gin指這次錄音過程是自己的一次大爆發，「第一次喺韓國錄音，上一次《Dum Dum》同Boytoy係隔空合作，今次可以親身嚟同佢一齊錄音。我冇一個概念，唔知道喺韓國錄音係一個點樣嘅情況，所以係同大家一齊適應呢個雞同鴨講嘅環節，期待又緊張嘅。」除此之外，Gin坦言今次錄音最大難關是廣東話！「因為首歌唔係用廣東話思維去寫，林寶已經寫得好好，但要將所有廣東字聲調擺入個旋律度，真係要花啲心機。」

廣東話的歌詞中，亦加上了一段英文歌詞，Gin笑說自己女團魂出沒，「變女團呀我而家，好似18歲啦啦隊嗰種感覺，我平時聽開K-pop同Beyoncé都有呢種元素。呢首算係我第一首咁風格嘅歌，幾正㗎！大家可以見到我另外一面。」監製Boytoy亦大讚Gin錄音神速，「錄得超級快，有嚇到！」Gin聽到後亦不客氣笑住認威，「我為港增光呀！飛到咁遠，唔使四個鐘搞掂！其實錄到後段已經喺度搵嘢做，哈哈！」

歌曲除了是Gin跟歌迷之間的熱身密碼，同時亦是鼓勵大家卸下糖衣包袱，將自己最真、最閃耀的一面盡情爆發。Gin一向柔情又得、火爆亦得，今次便徹底釋放她力量型的唱功，一開聲已經似集結號，準備帶樂迷進入戰鬥狀態。填詞人林寶一句「Watch me now, I’m iconic」，將Gin的自信跟霸氣寫到入骨。