鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片，雖然片段被鍾柔美秒速刪除，不過仍被網民快手儲存兼流傳，但鍾柔美事後強調自己仍是「A0」（沒有戀愛經驗），與劉展霆是好朋友，當日只是玩遊戲輸了而接受懲罰，自己較鬼妹仔性格，覺得只是玩遊戲沒甚麼。不過鍾柔美的回應惹來外界的質疑，連日來再有不少「蜜照」流出。

鍾柔美「A0」進一步受到考驗

日前有一張鍾柔美被造型師Jansco Wan的啜面相流出，留著一頭金色短髮、打扮中性的Jansco嘟嘴親吻鍾柔美的側臉，滿面通紅的鍾柔美則一臉嬌俏地伸出舌頭兼對著鏡頭單眼。今日（30日）在Threads瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與男友的合照，當日有激吻相，其中一張與四眼男的合照並標明「2019年，第一任男朋友係學校師兄」，鍾柔美的「A0」進一步受到考驗。

鍾柔美與四眼男合照惹來熱議

鍾柔美與四眼男的合照在Threads流出後，隨即惹來網民熱議，照片中的鍾柔美只有13歲，外貌相當清純可人，她與四眼男同樣清澀，頭貼頭展現純真的笑容，看起來相當純真無邪的一筆。不過有人大爆：「我記得佢當年成日上嚟搵呢位師兄，企喺課室角落頭度又攬又錫，PS: 呢位師兄當年係Head Prefect！」、「無錯，就係當年嘅Head Prefect。」還有人說：「一定係2019年第一次玩truth or dare輸咗影既。」、「以前有好勝gigi 而家有冒險yumi。」、「錫埋都唔係男朋友，呢張相都好難證明係男朋友。」、「吓，又無錫錫面豬，邊有拍拖鬼妹仔性格啫，你有無睇佢其他ig post 先。」、「又玩Truth or dare 做咩成日玩？」與此同時，有聲稱是鍾柔美的中學同學向傳媒爆料，指鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，而這個四眼男正是她其中一個男友，但並不是初戀男友。

鍾柔美對於拍拖抱隨緣態度

對於拍拖這件事，鍾柔美曾表示覺得拍拖在這世代沒所謂，是一個成長的經歷，由於她從未試過拍拖，只是人生的一個過程，所以抱隨緣態度，她肯定地說：「我好清楚自己想要啲乜嘢，我會以工作為主、學業為重，拍拖都係正常生活，冇諗太多，順其自然。」鍾柔美又稱與劉展霆暫時係好朋友，大家在了解中：「我同Eden由《青春本我》識到而家好friend，真係太friend死黨咁樣。我冇諗過大家會有咁大迴響，希望大家唔好誤會啦。嗰張相係Christmas party玩真心話大冒險，我輸咗需要接受懲罰，玩㗎咋。」

