原來視咁的丨36歲陳穎詩公然向周國豐算帳 《新秀》冠軍何晶晶重踏舞台贏盡好評

《中年好聲音4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人5大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦。賽制方面增設「盲選」，參賽者只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者立即被淘汰，2-4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。昨晚播出的第6集繼續是香港賽區的進程，並再誕生3名5燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了6位5燈選手。

陳穎詩演唱《I Will always love you》中氣十足。

當陳穎詩公開話周國豐是她的陰影時，全場即刻起哄，周國豐樣子勁搞笑。

昨晚一集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。另一特別之處，是竟然有參賽者公然找周國豐「算帳」！演唱《I Will Always Love You》的36歲陳穎詩，憑藉巨肺及靚聲折服評審們，她分享唱後感時，笑言自己對該首歌曲有陰影，並將矛頭直指周國豐：「我二十幾年冇參加歌唱比賽，跟住我今年玩嘅第一個歌唱比賽，就係周國豐老師做評判，當時我都係唱呢隻歌，佢同我講話揀錯歌。」陳穎詩說時，依然忍不住喊到要抹眼淚，證明心理陰影面積確實很大，她更坦言：「我已經諗緊周國豐老師唔會撳燈。」

陳穎詩分享「陰影小故事」時講到忍不住喊，婉婉即在旁安慰。

肥媽都好支持陳穎詩，齊齊寸爆周國豐。

周國豐出名是「手緊王」，肥媽聽畢即力撐穎詩：「呢首歌係難度歌，但doesn't mean唔啱你唱咯！周國豐老師唔畀燈好出奇咩，你問吓啲觀眾。」張佳添亦加入「吐槽」周國豐：「首先我要為你唔聽周國豐嘅說話，偏偏要揀呢首歌喺呢個台上再唱一次而鼓掌。」而備受千夫所指的周國豐，連環露出「慚愧」、「尷尬」及「以笑遮醜」等搞笑表情。

曾擊敗鄭俊弘

另一焦點參賽者，是42歲家庭主婦何晶晶，她演唱《女神》！原來晶晶在2001年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽中，擊敗了鄭俊弘贏得「金咪大獎」（冠軍），及後因種種原因轉戰配音，直至數年前再轉做全職媽咪。晶晶透露是在兩名囝囝的鼓勵下決定參賽，並忍淚感歎踏足今次舞台感覺「既熟悉又陌生」。晶晶今次重返歌唱舞台表現依然出色，更因一下順滑動聽的高音，吸引了張佳添、谷婭溦及海兒同時撳燈。張佳添稱：「你嘅感情係幫到你嘅，令我覺得你唱歌好有內心嘅思想、好有感覺。同埋佢一升key，我哋大家就嚟啦一齊撳燈，因為你帶動到我哋。」周國豐亦讚：「你好懂得聲音運用，你好入咪，你把聲令人聽得好舒服。」

何晶晶在2001年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽中擊敗了鄭俊弘贏得「金咪大獎」（冠軍），表現令人期待。

晶晶因為一個高音，令到三位評審同時撳燈。